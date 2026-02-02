БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24 часа

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази

Екипите са мобилизирани и за днес

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След усложнената зимна обстановка през последните 24 часа, Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела пълна мобилизация за почистване на републиканската пътна мрежа. Въпреки снеговалежите, към момента всички пътища в страната са отворени и проходими за леки автомобили при зимни условия.

„От страна на пътната агенция са предприети всички мерки за пълна мобилизация на екипите за снегопочистване на територията на цялата страна. Към момента абсолютно всички пътища са отворени и проходими за движение за леки автомобили“, заяви директорът на Центъра за управление на трафика към АПИ инж. Мирослав Ценов.

През изминалото денонощие на терен са работили над 1215 машини, което по думите му е рекорд от началото на зимния сезон. С приоритет се обработват автомагистралите, първокласните и второкласните пътища, както и планинските проходи. Въпреки това, заради безопасността, на места се е наложило временно ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона.

България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско

Най-тежка е била ситуацията в Северозападна България, както и на отделни участъци от автомагистралите и около София, където е имало инциденти с тежкотоварни камиони заради заледяване.

По думите на Ценов, всички проблемни участъци вече са разчистени и движението е възстановено.

Остават в сила ограниченията за тежкотоварни автомобили през някои планински проходи – сред тях "Превала", "Печинско" и "Рожен" в Смолянска област, както и отделни пътни участъци в Ловешка и Бургаска област. За леките автомобили ограничения няма.

АПИ остава в пълна готовност и през днешния ден, тъй като се очакват ниски температури и риск от заледявания. Снегопочистващата техника ще продължи да работи, за да се гарантира безопасното движение.

От пътната агенция апелират шофьорите да тръгват на път с добре подготвени за зимни условия автомобили, да спазват дистанция и да карат с повишено внимание.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова

#машини #републиканска пътна мрежа #снегопочистване

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
2
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
3
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за...
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
4
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
5
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
6
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Общество

Сретение Господне е
Сретение Господне е
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
Чете се за: 02:02 мин.
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
14586
Чете се за: 08:02 мин.
БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026" БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026"
Чете се за: 02:47 мин.
България почита паметта на жертвите на комунистическия режим България почита паметта на жертвите на комунистическия режим
Чете се за: 02:12 мин.
Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Сретение Господне е Сретение Господне е
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет 20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Студено време и обилни снеговалежи в понеделник Студено време и обилни снеговалежи в понеделник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мразовита вълна обхваща Украйна
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Почистиха мазута от плажа "Кабакум", замърсяването не е...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Масов протест в Прага в подкрепа на президента Петър Павел
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ