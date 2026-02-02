Над 1200 снегопочистващи машини са били на терен през последните 24 часа

След усложнената зимна обстановка през последните 24 часа, Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела пълна мобилизация за почистване на републиканската пътна мрежа. Въпреки снеговалежите, към момента всички пътища в страната са отворени и проходими за леки автомобили при зимни условия.

„От страна на пътната агенция са предприети всички мерки за пълна мобилизация на екипите за снегопочистване на територията на цялата страна. Към момента абсолютно всички пътища са отворени и проходими за движение за леки автомобили“, заяви директорът на Центъра за управление на трафика към АПИ инж. Мирослав Ценов.

През изминалото денонощие на терен са работили над 1215 машини, което по думите му е рекорд от началото на зимния сезон. С приоритет се обработват автомагистралите, първокласните и второкласните пътища, както и планинските проходи. Въпреки това, заради безопасността, на места се е наложило временно ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Най-тежка е била ситуацията в Северозападна България, както и на отделни участъци от автомагистралите и около София, където е имало инциденти с тежкотоварни камиони заради заледяване.

По думите на Ценов, всички проблемни участъци вече са разчистени и движението е възстановено.

Остават в сила ограниченията за тежкотоварни автомобили през някои планински проходи – сред тях "Превала", "Печинско" и "Рожен" в Смолянска област, както и отделни пътни участъци в Ловешка и Бургаска област. За леките автомобили ограничения няма.

АПИ остава в пълна готовност и през днешния ден, тъй като се очакват ниски температури и риск от заледявания. Снегопочистващата техника ще продължи да работи, за да се гарантира безопасното движение.

От пътната агенция апелират шофьорите да тръгват на път с добре подготвени за зимни условия автомобили, да спазват дистанция и да карат с повишено внимание.

