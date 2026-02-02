Румен Стоилов: Всички дават отлична оценка на Европейската открита купа в София

Президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов остана изключително доволен от проведената в София Европейска открита купа. Страната ни приключи надпреварата с три златни, един сребърен и три бронзови медала. Пред БНТ Стоилов сподели, че турнирът е бил на много високо ниво:

„Всички зрителите, които са в залата и вашите зрители знаят, че Купата минава на изключително високо ниво. Самият факт, че президентът на европейския съюз по джудо Ласло Тот е тук, цялото ръководство на европейското джудо - всички дават не положителна, a отлична оценка. "

" Изключително съм доволен, тъй като това е един от най-старите европейски турнири. Още повече, че тази година европейска отворена купа има състезатели от Америка, от Нова Зеландия, Африканския континент. Това е като Гран шлем", добави той.

" Самите златни медали, сребърните, успехите въобще на младите ни джудисти показват един голям напредък. Това е изключително постижение на база последните, може би, 50 години, от когато го има този турнир“, каза още Стоилов.

Той сподели и кога се очаква завръщането на звездата ни в този спорт Ивайло Иванов.

„Ивайло Иванов ще участва само на сбора в Париж. Това са изключителни лагери. Там ще бъдем към 12 човека, от които 4 ще участват на Гран шлем. Ивайло Иванов ще бъде готов, предполагам, говорим за големи състезания - Гран шлема или в Австрия, или Гран при в Узбекистан. Но голямата цел за него е европейското първенство през април месец в Грузия, Тбилиси. Голямата цял за българските джудисти, мъже и жени, са европейското и световното първенство тази година. Не трябва да забравяме, че има и младежка Олимпиада, която е в Дакар (Сенегал)“, завърши Стоилов.

Цялото интервю вижте във видеото!