Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин

Очаква се днес полицията в Пловдив да оповести подробности относно въоръжения обир в денонощния хранителен магазин, който стана вчера в града.

Нападателите са нахлули в неделя сутринта около 4.00 часа в търговския обект. И двамата са били маскирани, като единият е бил и въоръжен. След като са заплашили служителите, двамата са успели да вземат пари от оборота и са избягали. Най-вероятно открадната сума е около 1000 евро. По случая тече разследване, преглеждат се записите от охранителните камери в магазина и в района около него.