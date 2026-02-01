БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив

от БНТ , Репортер: Росица Колева
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
В полицията тази нощ е подаден сигнал за двама маскирани, които са нахлули в обекта

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Маскирани направиха въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив рано тази сутрин.

Около 4:00 часа към полицията е бил подаден сигнал, че в обекта са нахлули двама маскирани, като по предварителна информация единият е държал оръжие.

След като заплашили служителите в магазина, те успели да вземат пари от оборота и да избягат. От полицията все още уточняват открадната сума, но вероятно става въпрос за близо 1000 евро.

Предстои да бъдат прегледани записите от охранителните камери, както в магазина, така и в района около него, с цел установяване самоличността на нападателите. Разследването по случая продължава.

#грабеж на денонощен магазин # въоръжен грабеж #въоръжен обир #Пловдив

