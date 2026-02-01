Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)

Джип се вряза в ресторант в жилищен район "Тракия" в Пловдив. Леко пострадала е жена, която е прегледана от медици от Спешна помощ.

Сигналът е получен към 12:00 часа днес на телефон 112. Джипът е бил управляван от мъж на 64 години, тестът му за алкохол е отрицателен.

Ще му бъде взета проба и за наркотични вещества. Пред полицаите мъжът е обяснил, че е загубил контрол над автомобила. На място са служители от Пето районно управление.

снимки: Росица Колева, БНТ