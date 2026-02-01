Особено студено време и повсеместни снеговалежи

Снеговалежите постепенно ще обхванат цялата страна, до вечерта в повечето райони ще са интензивни и значителни. Ще се образува снежна покривка, като в Централна-Южна България и в Лудогорието ще е внушителна. Ще бъде ветровито, очакват се снежни виелици и навявания. Предупреждението е основно от втора степен.

В унисон с споменатите процеси ще продължи да нахлува и студен въздух. Дневните температурите ще се сгромолясат - около 14 часа ще са предимно м/у минус 3° и 2°, в София - около 1°.

Не по-малко затруднение ще ни донесе и новата седмица. Първо, че и в понеделник снеговалежите ще са повсеместни. Интензивни и значителни ще са в Родопите, в Централен Балкан и в Лудогорието. Ще се образува нова снежна покривка, остават условията за виелици и навявания. Само че код жълто е в сила вече не само за валежи, но и за отрицателни температури.

В Северна България ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - от минус 3° в Горнотракийската низина до около 8° в Сандански, в София - около 2°. След обяд валежите ще отслабват и ще спират, а в Югозападна България и облачността ще се разкъса и ще намалее.

И ще приключим с прословутите валежи поне до четвъртък-петък, когато вероятността за подобни пак се увеличава, но ще са вече от дъжд, понеже бързо ще се затопля. По-осезаемо В Източна България - там дневните температури в края на седмицата ще достигат 15°-16°. Най-студено ще е вторник сутринта, когато минималните ще паднат до минус 12°-13° в североизточните райони.