От вторник започват разговорите между президента и...
Дара: Светът в омраза не ражда нищо добро

Виктор Борисов
У нас
Снимка: БНТ
Дара е големият победител в националната селекция за Евровизия 2026. Тя ще представи страната ни на песенния конкурс през май. На финала Дара получи статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ, дело на художника Стоян Зиков.

Големият победител от националната селекция за Евровизия 2026 се оказа - Дара.

Дарина Йотова - DARA
"До последно не знаех, кой от нас ще бъде. Много съм щастлива и много се радвам. Все още съм в пълен шок и не го осъзнавам, това което ми се е случило, но съм адски благодарна на всеки един човек, който ме е подкрепил."

Дара отговори и на негативните коментари по неин адрес.

Дарина Йотова - DARA
"Светът в омраза не ражда нищо добро, но любовта- от своя страна, ражда много светлина и доброта по света."

Втора според вота на зрителите и журито се класира Михаела Маринова. А трета се нареди най-младият участник в селекцията - Мона. Журито този път беше различно от първия кръг на селекцията - Богдана Карадочева, Любо Киров, Нина Николина, Криско и вокалният педагог Виктория Халкити, работила с евровизионни имена като Елена Папризу, Елени Фурейра, Дима Билан.

Виктория Халкити, вокален педагог
"За да бъдеш победител трябва да има комбинация от добра песен, добра презентация, добро пеене - всичко това обединено - прави магията."

На 28 февруари на живо по БНТ 1 зрителите и журито от националната селекция ще изберат коя от три специално направени песни, Дара ще представи през май във Виена.

Антон Андонов, член на УС на БНТ
"Има един месец, в който ще работи с изключително успешен чуждестранен продуцентски екип с много призови класирания във финалите на Евровизия през годините с този екип ще бъдат произведени три песни".

Иво Димчев, който не успя да се включи в националната селекция получи златен билет за догодина. Специални гости на шоуто бяха изпълнителите, които ще представят Малта и Албания на песенния конкурс в Австрия, както и победителят на „Евровизия“ от 2011 г. Елдар.

#DARA #"Евровизия 2026"

Последвайте ни

