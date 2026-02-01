БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Даниел Пешков, Марио Матиканов, Калина Недялкова - българските представители в ски бягането в Милано/Кортина 2026

Евгени Николов от Евгени Николов
Чете се за: 03:02 мин.
даниел пешков марио матиканов калина недялкова българските представители ски бягането милано кортина 2026
Даниел Пешков, Марио Матиканов и Калина Недялкова са тримата ни участници в ски-бягането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Дебютанти на най-големия спортен форум, те връщат България след 8 години сред олимпийските участници в тази дисциплина. През 2022 година Симеон Деянов се беше класирал за Игрите в Пекин, но не стартира заради заболяване от Ковид. И тримата са изключително млади за функционален спорт, в който нерядко добрите резултати идват с опита.

Марио Матиканов е на 21 години, но той има най-големите успехи до момента. През миналия сезон спечели медал на Универсиадата, която се проведе отново в Италия. Бронзът, първи за България от 40 години в ски-бягането от този форум, бе в дисциплината, в която скиорът от Самоков и сега има най-големи очаквания - 10 км.

"Участието на Олимпийските игри за мен е една сбъдната мечта. Най-добър резултат на Олимпийските игри очаквам на 10-те километра свободен стил", сподели Марио Матиканов.

Даниел Пешков е на 23 години и има 5 победи за Балканската купа. Освен в индивидуалните дисциплини, заедно с Марио Матиканов ще стартират и в отборния спринт. През миналата година скиорът от Банско завърши 51-ви на 50 км на световното първенство.

"Все повече харесвам дългите дисциплини. Много се радвам да представя България на тазгодишните Зимни олимпийски игри и честно казано съм много развълнуван да сбъдна една моя детска мечта", каза Даниел Пешков.

24-годишната Калина Недялкова вече няколко сезона е най-добрата ни състезателка при жените. Тя е израснала по пистите покрай баща си Пламен Недялков, който дълги години беше селекционер на националния отбор. Тя ще стартира на 10 км и в спринта.

"Най-големият ми успех е именно спечелването на олимпийската квота на световното първенство миналата година в Норвегия", коментира Калина Недялкова.

Тримата българи стартират в спорт, в който скандинавските нации окупират първите места, а успехите идват с наличието на огромни щабове от треньори, вакс-майстори и медицински лица. Но въпреки това скиорите ще опитат да оставят своята следа на олимпийската писта.

"Пожелавам успех на всички български спортисти и да успеят да покажат своя потенциал", каза още Калина Недялкова.

Вижте репортажа във видеото!

#Марио Матиканов #Калина Недялкова #Даниел Пешков #Ски бягане

