Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа

Петър Станич беше в основата на успеха на Лудогорец срещу Ница и класирането на тима напред в плейофите на Лига Европа. След двубоя голмайсторът на разградчани в турнира през този сезон с 7 попадения не скри емоциите си и подчерта значението на победата - както в спортен, така и в психологически план.

"Беше много важна и много емоционална вечер. Свършихме много работа през последните месеци, за да преминем тази европейска групова фаза, и успяхме. Усещането беше наистина страхотно“, заяви Станич в интервю за предаването "Арена спорт".

Футболистът призна, че напрежението преди решаващия мач е било осезаемо, но напълно разбираемо.

"Имаше голямо напрежение, но това е нормално в такива мачове. Ако не бяхме спечелили, приключвахме участието си в Европа. Искахме да се състезаваме на това високо ниво и успяхме“, допълни той.

Станич, който е най-резултатният играч в основната фаза на Лига Европа през кампанията и един от най-отличителните футболисти за българския шампион, постави успеха на отбора над личната си форма.

"Може би се намирам в добра форма, но по-важното е начинът, по който играем футбол – такъв, какъвто искаме да играем. Но по-важно е представянето на отбора“, каза още сърбинът.

За предстоящия сблъсък с Ференцварош на плейофната фаза от турнира той беше предпазлив, но и уверен:

"Те са добър отбор, победиха ни два пъти тази година. Но вече ги познаваме много добре и сме в по-добър момент. Това е футбол и всичко може да се случи.“

Станич отдели специално внимание и на работата на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо.

"Имаме ясен и стриктен план, вярваме в него. Всички вярваме в начина, по който искаме да играем футбол, и това е най-важното“, подчерта той.

Футболистът призна, че вече се чувства напълно адаптиран в Разград.

"Всяка промяна е различна, когато смениш отбор, град, нова държава. Сега се чувствам като у дома си. Нормално е да се сблъскаш с известни трудности“, каза още Станич.

Относно амбициите на Лудогорец за Суперкупата срещу Левски и битката за титлата, той беше категоричен:

"Много е важно да спечелим този трофей. Победите правят огромна разлика, особено в психологически план. Ако не вярваме, че можем да наваксаме разликата и да станем шампиони, тогава няма да е възможно“, заяви той и добави:

За личните си цели през сезона Петър Станич беше пределно ясен:

"Моята цел е да спечеля три трофея с Лудогорец и да видим докъде можем да стигнем в Европа.“

Вижте какво още сподели Станич във видеото!