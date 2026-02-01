БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Станич: Целта ми е да спечелим три трофея и да стигнем възможно най-далеч в Европа

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Български футбол
Запази

Голмайсторът на Лига Европа с 7 попадения призна пред БНТ, че вече се чувства като у дома си в Лудогорец след ключовата победа над Ница.

петър станич целта спечелим три трофея стигнем възможно далеч европа
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Петър Станич беше в основата на успеха на Лудогорец срещу Ница и класирането на тима напред в плейофите на Лига Европа. След двубоя голмайсторът на разградчани в турнира през този сезон с 7 попадения не скри емоциите си и подчерта значението на победата - както в спортен, така и в психологически план.

"Беше много важна и много емоционална вечер. Свършихме много работа през последните месеци, за да преминем тази европейска групова фаза, и успяхме. Усещането беше наистина страхотно“, заяви Станич в интервю за предаването "Арена спорт".

Футболистът призна, че напрежението преди решаващия мач е било осезаемо, но напълно разбираемо.

"Имаше голямо напрежение, но това е нормално в такива мачове. Ако не бяхме спечелили, приключвахме участието си в Европа. Искахме да се състезаваме на това високо ниво и успяхме“, допълни той.

Станич, който е най-резултатният играч в основната фаза на Лига Европа през кампанията и един от най-отличителните футболисти за българския шампион, постави успеха на отбора над личната си форма.

"Може би се намирам в добра форма, но по-важното е начинът, по който играем футбол – такъв, какъвто искаме да играем. Но по-важно е представянето на отбора“, каза още сърбинът.

За предстоящия сблъсък с Ференцварош на плейофната фаза от турнира той беше предпазлив, но и уверен:

"Те са добър отбор, победиха ни два пъти тази година. Но вече ги познаваме много добре и сме в по-добър момент. Това е футбол и всичко може да се случи.“

Станич отдели специално внимание и на работата на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо.

"Имаме ясен и стриктен план, вярваме в него. Всички вярваме в начина, по който искаме да играем футбол, и това е най-важното“, подчерта той.

Футболистът призна, че вече се чувства напълно адаптиран в Разград.

"Всяка промяна е различна, когато смениш отбор, град, нова държава. Сега се чувствам като у дома си. Нормално е да се сблъскаш с известни трудности“, каза още Станич.

Относно амбициите на Лудогорец за Суперкупата срещу Левски и битката за титлата, той беше категоричен:

"Много е важно да спечелим този трофей. Победите правят огромна разлика, особено в психологически план. Ако не вярваме, че можем да наваксаме разликата и да станем шампиони, тогава няма да е възможно“, заяви той и добави:

За личните си цели през сезона Петър Станич беше пределно ясен:

"Моята цел е да спечеля три трофея с Лудогорец и да видим докъде можем да стигнем в Европа.“

Вижте какво още сподели Станич във видеото!

Свързани статии:

Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа
Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа
Чете се за: 00:40 мин.
#Петър Станич #Лудогорец #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европейски футбол

Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня
Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня
Жоан Лапорта ще се кандидатира за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта ще се кандидатира за нов мандат начело на Барселона
Чете се за: 00:42 мин.
Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе
Чете се за: 01:57 мин.
Довиждане на шейховете Довиждане на шейховете
Чете се за: 04:35 мин.
Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026 Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ