БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александра Жекова и Радостин Любомиров: Българската публика има причина да следи тези олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Зимни
Запази

Александра Жекова и Радостин Любомиров ще водят обзорното предаване "Днес на Игрите“ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

сани жекова радо
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската национална телевизия започва специалните си предавания посветени на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с обзорното студио "Днес на Игрите“ на 6 януари.

Предаването ще се излъчва всяка вечер от 19:00 часа. Водещи ще бъдат четирикратната участничка на олимпийски игри в сноуборда Александра Жекова и журналистът Радостин Любомиров.

"Абсолютно разчитам на професионализма на Радостин Любомиров, тъй като той в голяма степен и продуцира това предаване. Той е човекът, който ще избере всички гости, с които ще имаме честта да разговаряме, и ще подготви цялостната програма“, заяви Жекова в предаването "Денят започва с Георги Любенов“.

Първото предаване е буквално часове преди церемонията по откриването на Игрите в петък, 6 февруари.

"Започваме два-три часа преди церемонията по откриването, която организаторите обещават да бъде нещо бляскаво. Само можем да споменем имена като Андреа Бочели и Марая Кери. Очакванията са за изключително силно начало“, каза Радостин Любомиров.

Александра Жекова не скри и личната си емоция от предстоящото олимпийско предизвикателство.

"Ще бъде невероятно, ако имам честта да коментирам златен медал. Възможно е и си го пожелавам. Имам възможност да наблюдавам зимните спортове в последните 25 години, от които 20 - доста активно. Знам на какво са способни нашите спортисти и знам какво е възможно“, подчерта тя.

Двамата акцентираха и върху високия залог на Олимпийските игри и психологическото натоварване за състезателите.

"Не мисля, че уважаващ себе си спортист би си позволил да се откаже или да каже, че просто няма ден. Всеки знае какъв е залогът, какъв труд е положил през последните четири години и какви са границите на възможностите му. Всеки ще гони максимума, без да се спестява“, коментира Жекова.

В разговора специално място беше отделено и на българското участие в Милано и Кортина.

"Нека не забравяме, че сред най-добрите в зимните спортове имаме и български състезатели. В алпийските дисциплини това е Алберт Попов. В сноуборда вече можем да говорим за българска школа – след Радослав Янков дойдоха още силни момчета и момичета“, заяви Любомиров.

Той открои и имената на Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Владимир Зографски като част от сериозните български надежди.

"Малена Замфирова е най-младата участничка в дисциплината, но вече е в топа на този спорт. А Владимир Зографски е човек, с когото всички се съобразяват – ако има ден, може да направи нещо наистина голямо“, допълни той.

Любомиров и Жекова обърнаха внимание и на структурните проблеми в зимните спортове у нас, свързани със съоръженията и подготовката.

"Големият проблем на зимните спортове са съоръженията – те са изключително скъпи. Има дисциплини, в които просто няма как да бъдем конкурентни без сериозни инвестиции. Въпреки това част от нашите спортисти са сред фаворитите, което е най-важното“, каза Любомиров.

В "Днес на Игрите“ зрителите ще видят не само спортни обзори, но и различен, по-широк поглед към олимпийската атмосфера.

"Ще се опитаме да дадем по-различен поглед на случващото се – не само резултати, а и истории, емоции, културата на Италия. Колегите ни на място ще помагат, за да бъде интересно както за зрителите, така и за нас в студиото“, подчерта той.

Първият специален гост в олимпийското студио ще бъде трикратната олимпийска медалистка Евгения Раданова.

"За мен това ще бъде голямо предизвикателство, но и огромно удоволствие. Всяка вечер сме в ефир и се надявам да се справя“, завърши Александра Жекова.

Вижте цялото интервю във видеото!

#"Днес на Игрите" #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Радостин Любомиров #Александра Жекова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Весела Лечева: Имахме трудности при подготовката за Игрите в Милано/Кортина
Весела Лечева: Имахме трудности при подготовката за Игрите в Милано/Кортина
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом Лукас Пинейро: Гарантирам ви, че ще се боря за медалите в слалома, както и в гигантския слалом
Чете се за: 02:20 мин.
Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България в Милано/Кортина Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на България в Милано/Кортина
Чете се за: 02:55 мин.
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
22732
Чете се за: 05:17 мин.
Даниел Пешков, Марио Матиканов, Калина Недялкова - българските представители в ски бягането в Милано/Кортина 2026 Даниел Пешков, Марио Матиканов, Калина Недялкова - българските представители в ски бягането в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ