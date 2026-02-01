Александра Жекова и Радостин Любомиров: Българската публика има причина да следи тези олимпийски игри

Българската национална телевизия започва специалните си предавания посветени на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с обзорното студио "Днес на Игрите“ на 6 януари.

Предаването ще се излъчва всяка вечер от 19:00 часа. Водещи ще бъдат четирикратната участничка на олимпийски игри в сноуборда Александра Жекова и журналистът Радостин Любомиров.

"Абсолютно разчитам на професионализма на Радостин Любомиров, тъй като той в голяма степен и продуцира това предаване. Той е човекът, който ще избере всички гости, с които ще имаме честта да разговаряме, и ще подготви цялостната програма“, заяви Жекова в предаването "Денят започва с Георги Любенов“.

Първото предаване е буквално часове преди церемонията по откриването на Игрите в петък, 6 февруари.

"Започваме два-три часа преди церемонията по откриването, която организаторите обещават да бъде нещо бляскаво. Само можем да споменем имена като Андреа Бочели и Марая Кери. Очакванията са за изключително силно начало“, каза Радостин Любомиров.

Александра Жекова не скри и личната си емоция от предстоящото олимпийско предизвикателство.

"Ще бъде невероятно, ако имам честта да коментирам златен медал. Възможно е и си го пожелавам. Имам възможност да наблюдавам зимните спортове в последните 25 години, от които 20 - доста активно. Знам на какво са способни нашите спортисти и знам какво е възможно“, подчерта тя.

Двамата акцентираха и върху високия залог на Олимпийските игри и психологическото натоварване за състезателите.

"Не мисля, че уважаващ себе си спортист би си позволил да се откаже или да каже, че просто няма ден. Всеки знае какъв е залогът, какъв труд е положил през последните четири години и какви са границите на възможностите му. Всеки ще гони максимума, без да се спестява“, коментира Жекова.

В разговора специално място беше отделено и на българското участие в Милано и Кортина.

"Нека не забравяме, че сред най-добрите в зимните спортове имаме и български състезатели. В алпийските дисциплини това е Алберт Попов. В сноуборда вече можем да говорим за българска школа – след Радослав Янков дойдоха още силни момчета и момичета“, заяви Любомиров.

Той открои и имената на Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Владимир Зографски като част от сериозните български надежди.

"Малена Замфирова е най-младата участничка в дисциплината, но вече е в топа на този спорт. А Владимир Зографски е човек, с когото всички се съобразяват – ако има ден, може да направи нещо наистина голямо“, допълни той.

Любомиров и Жекова обърнаха внимание и на структурните проблеми в зимните спортове у нас, свързани със съоръженията и подготовката.

"Големият проблем на зимните спортове са съоръженията – те са изключително скъпи. Има дисциплини, в които просто няма как да бъдем конкурентни без сериозни инвестиции. Въпреки това част от нашите спортисти са сред фаворитите, което е най-важното“, каза Любомиров.

В "Днес на Игрите“ зрителите ще видят не само спортни обзори, но и различен, по-широк поглед към олимпийската атмосфера.

"Ще се опитаме да дадем по-различен поглед на случващото се – не само резултати, а и истории, емоции, културата на Италия. Колегите ни на място ще помагат, за да бъде интересно както за зрителите, така и за нас в студиото“, подчерта той.

Първият специален гост в олимпийското студио ще бъде трикратната олимпийска медалистка Евгения Раданова.

"За мен това ще бъде голямо предизвикателство, но и огромно удоволствие. Всяка вечер сме в ефир и се надявам да се справя“, завърши Александра Жекова.

