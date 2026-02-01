БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

От вторник започват разговорите между президента и...
Обилен сняг вали в Родопите и натрупва нова снежна покривка (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Всички пътища в област Смолян се почистват, но настилките са заснежени

Снимка: БНТ
Обилен сняг вали в Родопите и бързо натрупва нова снежна покривка.

От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че заради снегопочистване се ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско".

Всички пътища в областта се почистват, но настилките са заснежени. Шофьорите да тръгват към планината с добре подготвени за зимните условия автомобили, призоваха от областната управа.

#обилен сняг #Родопите #обилен снеговалеж #Смолян

