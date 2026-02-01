Обилен сняг вали в Родопите и натрупва нова снежна покривка (ВИДЕО)

Обилен сняг вали в Родопите и бързо натрупва нова снежна покривка.

От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че заради снегопочистване се ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско".

Всички пътища в областта се почистват, но настилките са заснежени. Шофьорите да тръгват към планината с добре подготвени за зимните условия автомобили, призоваха от областната управа.