БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов: За мен е голяма чест да имам Рафаел Надал до себе си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Шампионът при юношите на Уимбълдън и US Open и национал даде ексклузивно интервю за БНТ преди мача с Белгия за Купа Дейвис в Пловдив.

иван иванов мен голяма чест имам рафаел надал себе
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иван Иванов е част от отбора на България в срещата с Белгия за Купа Дейвис. Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума". Иванов се включи в предаването "Арена спорт" на живо от лагера на националния отбор.

"Настроението е много добре, тъй като винаги е чест да присъствам на лагера за Купа Дейвис", започна шампионът при юношите на Уимбълдън и US Open миналата година.

Запитан ще се справи ли България с Белгия, той отговори:

"Те са наистина много опитен отбор, както и предния път Финландия, но мисля, че сме подготвени, както аз така и целият отбор. Аз имах много добър старт на годината, както и другите членове на отбора, така че наистина се надявам, да имаме нашите шансове да победим в този мач."

Иванов изигра два финала на турнирите в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

"Аз не участвам на юношески турнири и мъжките турнири са привилегия за мен и да участвам на тях е винаги много трудно, но както аз така и за другите момчета напредваме, и напредваме, и нашия ранкинг, така че винаги се развиваме както и се надяваме да стигнем по-напред на турнирите от Challenger и от Futures и да стигнем до нивото на нашите опоненти също", коментира той.

Иван Иванов сподели, че продължава да получава съвети от Надал, когато е в Манакор.

"Той дойде на няколко от мачовете ми и ми помагаше с някои съвети. За мен е голяма чест да имам такава звезда, като него близо до мен, и наистина се надявам да го карам да се гордее и да продължава да ми дава тези съвети и тази опора, която ми дава", обясни българският тенис талант.

Иванов заяви също, че се надява Новак Джокович да спечели финала на Australian Open.

Той коментира триумфа на Димитър Кисимов при юношите в Мелбърн в надпреварата на двойки.

"Ние с него сме добри приятели и много се радвам, че направи този успех на двойки с Конър. Надявам се така да продължава годината и да може да стига по-напред в турнирите от юношеските шлемове. Ако може да спечели повече мачове при мъжете и да изгради тази мъжка структура, която наистина ще му трябва да продължава напред, както и на всички нас", заяви Иванов.

Вижте разговора във видеото!

Свързани статии:

Валентин Димов: Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти
Валентин Димов: Имаме една обещаваща млада вълна от български тенисисти
Очакванията за сблъсъка с Белгия са за тежък мач, заяви капитанът...
Чете се за: 02:27 мин.
Белгия ще бъде без звездата си при гостуването на България
Белгия ще бъде без звездата си при гостуването на България
Дуелът за Купа "Дейвис" е следващия уикенд в Пловдив.
Чете се за: 01:35 мин.
#Купа Дейвис 2026 #Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български тенис

Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала
Чете се за: 01:55 мин.
Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт
Чете се за: 01:20 мин.
Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:25 мин.
Спад за Виктория Томова в класацията на WTA Спад за Виктория Томова в класацията на WTA
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ