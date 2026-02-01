Иван Иванов: За мен е голяма чест да имам Рафаел Надал до себе си

Иван Иванов е част от отбора на България в срещата с Белгия за Купа Дейвис. Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума". Иванов се включи в предаването "Арена спорт" на живо от лагера на националния отбор.

"Настроението е много добре, тъй като винаги е чест да присъствам на лагера за Купа Дейвис", започна шампионът при юношите на Уимбълдън и US Open миналата година.

Запитан ще се справи ли България с Белгия, той отговори:

"Те са наистина много опитен отбор, както и предния път Финландия, но мисля, че сме подготвени, както аз така и целият отбор. Аз имах много добър старт на годината, както и другите членове на отбора, така че наистина се надявам, да имаме нашите шансове да победим в този мач."

Иванов изигра два финала на турнирите в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

"Аз не участвам на юношески турнири и мъжките турнири са привилегия за мен и да участвам на тях е винаги много трудно, но както аз така и за другите момчета напредваме, и напредваме, и нашия ранкинг, така че винаги се развиваме както и се надяваме да стигнем по-напред на турнирите от Challenger и от Futures и да стигнем до нивото на нашите опоненти също", коментира той.

Иван Иванов сподели, че продължава да получава съвети от Надал, когато е в Манакор.

"Той дойде на няколко от мачовете ми и ми помагаше с някои съвети. За мен е голяма чест да имам такава звезда, като него близо до мен, и наистина се надявам да го карам да се гордее и да продължава да ми дава тези съвети и тази опора, която ми дава", обясни българският тенис талант.

Иванов заяви също, че се надява Новак Джокович да спечели финала на Australian Open.

Той коментира триумфа на Димитър Кисимов при юношите в Мелбърн в надпреварата на двойки.

"Ние с него сме добри приятели и много се радвам, че направи този успех на двойки с Конър. Надявам се така да продължава годината и да може да стига по-напред в турнирите от юношеските шлемове. Ако може да спечели повече мачове при мъжете и да изгради тази мъжка структура, която наистина ще му трябва да продължава напред, както и на всички нас", заяви Иванов.

