БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Белгия ще бъде без звездата си при гостуването на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Дуелът за Купа "Дейвис" е следващия уикенд в Пловдив.

Зизу Бергс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Белгия ще пристигне в Пловдив без първата си ракета Зизу Бергс за предстоящия сблъсък с България от Световна група I на Купа „Дейвис“. Двубоят е насрочен за 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“, където националите ще се изправят срещу третия отбор в световната ранглиста.

Бергс отпада от състава заради контузия, получена по време на Откритото първенство на Австралия, където приключи участието си още в първия кръг както на сингъл, така и на двойки. На негово място белгийският капитан повика Жил-Арно Баи, който заема 208-о място в световната ранглиста, съобщават местните медии.

Въпреки отсъствието на водещия си тенисист, полуфиналистите от последното издание на турнира и поставени под №4 в тазгодишната схема остават сериозен съперник. В състава личат имената на Рафаел Колиньон, Александър Блокс, както и опитния тандем на двойки Сандер Жил и Йоран Флийген.

Залогът в предстоящия мач е значителен – при успех България ще играе през септември за място във финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. Загуба обаче би изпратила националите в бараж за запазване на позицията им в Световната група през септември 2026 година.

#Купа Дейвис 2026 #Зизу Бергс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
3
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
6
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
6
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...

Още от: Български тенис

Елизара Янева ще спори за трофея на турнир в Порто
Елизара Янева ще спори за трофея на турнир в Порто
Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир
Чете се за: 01:07 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 02:15 мин.
Илиян Радулов постигна втора победа за деня за полуфинал на сингъл в Анталия Илиян Радулов постигна втора победа за деня за полуфинал на сингъл в Анталия
Чете се за: 01:47 мин.
Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто
Чете се за: 00:35 мин.
Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ