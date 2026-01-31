Белгия ще бъде без звездата си при гостуването на България

Белгия ще пристигне в Пловдив без първата си ракета Зизу Бергс за предстоящия сблъсък с България от Световна група I на Купа „Дейвис“. Двубоят е насрочен за 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“, където националите ще се изправят срещу третия отбор в световната ранглиста.

Бергс отпада от състава заради контузия, получена по време на Откритото първенство на Австралия, където приключи участието си още в първия кръг както на сингъл, така и на двойки. На негово място белгийският капитан повика Жил-Арно Баи, който заема 208-о място в световната ранглиста, съобщават местните медии.

Въпреки отсъствието на водещия си тенисист, полуфиналистите от последното издание на турнира и поставени под №4 в тазгодишната схема остават сериозен съперник. В състава личат имената на Рафаел Колиньон, Александър Блокс, както и опитния тандем на двойки Сандер Жил и Йоран Флийген.

Залогът в предстоящия мач е значителен – при успех България ще играе през септември за място във финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. Загуба обаче би изпратила националите в бараж за запазване на позицията им в Световната група през септември 2026 година.