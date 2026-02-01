БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодор Борисов - българската следа в елита на електронните спортове

от Константин Джаркин

Чете се за: 03:15 мин.
Други спортове
Запази

Counter-Strike 2 журналистът даде ексклузивно интервю за БНТ, в което ни внедри във вълнуващия свят на гейминга.

Теодор
Слушай новината

Кадрите, които ще видите, не са от обикновеното спортно събитие. Това е световното първенство по Counter-Strike 2 - обичаната от поколения електронна игра, което се проведе в края на 2025 година. Турнирът с награден фонд от 1 250 000 щатски долара събра не само най-добрите играчи в целия свят, а и най-доказаните имена в журналистическата сфера.

Сред тях изпъква това на Теодор Борисов. "tedd", както е по-познат той, започва пътя си в гейминга вдъхновен от неговата неподправена емоция, която според него се доближава до тази на традиционните спортове.

"Смея да твърдя, че има много връзки между традиционния спорт и електронните такива. Аз като ученик, както много от децата в България, съм играл футбол, плувал съм и съм се интересувал от други спортове", започна "tedd".

"Около тийнейджърските ми години, мои приятели в училище играха играта, която коментирам днес - Counter-Strike. Показаха ми професионалните турнири, показаха ми играчите, показаха ми пълните арени с хора, които скандират имената на геймъри, колкото и сюреалистично да ми се струваше тогава. Вече десетина години мога да кажа, че това е нещото, което е моята страст", разказа той.

"Аз го гледам като артистична работа. Тук става въпрос за себеизразяване, става въпрос за предаване на някаква емоция", добави Теодор Борисов.

"Не мога да кажа, че беше лесно, но го има този стар и клиширан лаф, че когато работиш нещо, което обичаш, всъщност не работиш нито един ден през живота си", категоричен бе "tedd".

Борисов пренаписа историята на гейминга у нас с изявите си на StarLadder Major 2025 в Будапеща. Той се превърна в първия български анализатор на турнир от такова равнище.

"Това може би е най-специалното нещо, което може да се случи на фен на тази игра. Много ми е трудно да определя точно по какъв начин е различно от всички други турнири, които съм работил преди това. В момента, в който влезеш в арената и започне обратното броене, просто те побиват тръпки. Сърцето ти тупти много по-учестено, започваш да се потиш и да се притесняваш, говорът ти се забързва. Мога да кажа, че емоцията беше специална.", сподели той.

А относно целите си за бъдещето, Теодор Борисов е категоричен, че ще продължи да работи усърдно, за да постави България на световната карта на електронните спортове.

Вижте материала във видеото!

#Теодор Борисов #Counter Strike 2 #електронни спортове

