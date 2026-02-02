България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско

България в капана на зимата. Усложнена остава пътната обстановка в страна заради снеговалежите. Над 515 снегорина обработват настилките по пътищата в страната. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, посочват от АПИ.





В Смолянска област задължително всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала". Забранено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат. 53 машини са разчиствали цяла нощ републиканските пътища. Те са проходими при зимни условия. Няма сигнали за откъснати населени места и бедстващи хора.

Около полунощ тир се завъртя и се удари в мантинелата на околовръстното шосе на София в "Люлин". При инцидента няма пострадали, но движението от АМ "Струма" в посока "АМ Европа" е блокирано.

Услжонена е пътната обстановка в и Северозападна България. Движението по път Е-79 между Видин и Монтана е блокирано на няколко места поради възникнали ПТП-та и самокатастрофирали тирове. В капана за зимата попадна и пътнически автобус с 10 пътници, който е пътувал от Монтана към Белоградчик. Той е останал блокиран през цялата нощ. По информация на един от пътниците около 4.00 ч. тази сутрин шофьорът на автобуса все пак е успял да премине през алтернативен маршрут и да излезе от пътната блокада в района.