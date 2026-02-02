БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След 5 часа на тъмно и студено: Възстановено е електрозахранването в болницата в Гълъбово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Усложнената зимна обстановка в страната създаде сериозни проблеми с електрозахранването в Гълъбово. Снощи за близо пет часа без ток останаха многопрофилната болница в града, както и няколко населени места в общината. Аварията е възникнала около 20.00 часа.

„Случили са се две аварии по електропроводи едновременно, което е довело до липса на захранване за около пет часа в многопрофилната болница в град Гълъбово, също и в няколко населени места в общината. В момента всички населени места и болницата имат електрозахранване“, обясни заместник-кметът на община Гълъбово Пламен Бараков.

По време на прекъсването в лечебното заведение са били задействани резервните генератори, които са осигурявали електрозахранване за жизненоважните отделения, сред които хирургията. Генераторите могат да работят без ограничение във времето при осигурено гориво. По думите на Бараков, преместване на пациенти не се е налагало и към момента няма такава необходимост.

Електрозахранването в Гълъбово и останалите населени места е било възстановявано поетапно през нощта. В момента ток има навсякъде, като са възможни само единични, локални аварии. Екипите на електроразпределителното дружество са работили през цялата нощ за отстраняване на повредите.

Въпреки усложнената зимна обстановка, ситуацията в общината към момента е нормализирана, а институциите остават в готовност при евентуални нови аварии.

Вижте прякото включване на Десислава Петкова

#гълъбово #без ток #болница

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
2
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
3
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за...
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
4
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
5
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
6
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Регионални

В Смолянско зимната обстановка остава усложнена
В Смолянско зимната обстановка остава усложнена
Почистиха мазута от плажа "Кабакум", замърсяването не е стигнало водата Почистиха мазута от плажа "Кабакум", замърсяването не е стигнало водата
Чете се за: 02:57 мин.
Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин
Чете се за: 00:47 мин.
Голямо дърво падна в двора на манастир в Бургас (ВИДЕО) Голямо дърво падна в двора на манастир в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово
Чете се за: 01:30 мин.
Трамвай "Памет" премина край софийски сгради, свързани с годишнината от Народния съд Трамвай "Памет" премина край софийски сгради, свързани с годишнината от Народния съд
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Сретение Господне е Сретение Господне е
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет 20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Студено време и обилни снеговалежи в понеделник Студено време и обилни снеговалежи в понеделник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мразовита вълна обхваща Украйна
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Почистиха мазута от плажа "Кабакум", замърсяването не е...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Масов протест в Прага в подкрепа на президента Петър Павел
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ