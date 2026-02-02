След 5 часа на тъмно и студено: Възстановено е електрозахранването в болницата в Гълъбово

Усложнената зимна обстановка в страната създаде сериозни проблеми с електрозахранването в Гълъбово. Снощи за близо пет часа без ток останаха многопрофилната болница в града, както и няколко населени места в общината. Аварията е възникнала около 20.00 часа.

„Случили са се две аварии по електропроводи едновременно, което е довело до липса на захранване за около пет часа в многопрофилната болница в град Гълъбово, също и в няколко населени места в общината. В момента всички населени места и болницата имат електрозахранване“, обясни заместник-кметът на община Гълъбово Пламен Бараков.

По време на прекъсването в лечебното заведение са били задействани резервните генератори, които са осигурявали електрозахранване за жизненоважните отделения, сред които хирургията. Генераторите могат да работят без ограничение във времето при осигурено гориво. По думите на Бараков, преместване на пациенти не се е налагало и към момента няма такава необходимост.

Електрозахранването в Гълъбово и останалите населени места е било възстановявано поетапно през нощта. В момента ток има навсякъде, като са възможни само единични, локални аварии. Екипите на електроразпределителното дружество са работили през цялата нощ за отстраняване на повредите.

Въпреки усложнената зимна обстановка, ситуацията в общината към момента е нормализирана, а институциите остават в готовност при евентуални нови аварии.

