Почистиха мазута от плажа "Кабакум", замърсяването не е стигнало водата

Мазут е замърсил около 300 кв. м от пясъчната ивица на плаж „Кабакум“, след като е преминал през дъждовен колектор, но за щастие не е достигнал до морската вода. Замърсяването е овладяно и почти напълно почистено, а институциите разследват причините и предприемат мерки за недопускане на вторично замърсяване.

Ерджан Себайтин, директор на РИОСВ-Варна: "Вчера сутринта постъпи сигнал в Регионалната инспекция за замърсяване на плаж "Кабакум". Установихме замърсяване на плажната ивица около 300 квадратни метра. Установихме също така, че замърсяването е само на територията на плажната ивица, без да е обхваната акваторията. Веднага предприехме действия по установяване на причинителя на това замърсяване. Оказва се един рехабилитационен център, малко по-нагоре тука от пътя. Също така предприехме незабавни действия да алармираме институциите. Областният управител, директорът на областна дирекция на полицията. Събра се областният щаб. Преждевременно предприехме необходимото и започна и почистването на плажната ивица от самия причинител. Мазутът е много опасен, защото, ако стигне до акваторията, той е изключително вреден и животозастрашаващ за морските видове. Но в момента няма опасност за околна среда. Той е почти изцяло почистен. Ще дадем предписание на община Варна, тъй като тя стопанисва водните колектори, веднага да бъде почистен и самият воден колектор, да бъде обследван, така че при дъждове и при топенето на снега, евентуални остатъци по самия дъждовен колектор да не предизвикат вторично замърсяване.

Илия Коев, зам.- кмет на Община Варна: "Пясъкът е прибран на сигурно място в Дирекция "Защита на населението". И след това ще бъде предоставен за третиране от специализирана фирма."

Коев отбеляза, че ситуацията със снегопочистването във Варна е нормална.

"Постоянно поддържаме връзка с дежурните в общината. Имаме информация за едно ПТП в 12.00 часа вечерта. Автобусите се движат нормално. Заледени са участъците. Моят призив към шофьорите е да карат внимателно. Има изкарана много машини в града, цялата налична техника на фирмата, която поддържа градската част. Аспарухов мост се обработва задължително."

