Масов протест в Прага в подкрепа на президента Петър Павел

В Чехия се проведе масов протест в подкрепа на президента Петър Павел в конфликта му с премиера Андрей Бабиш. Павел и Бабиш влязоха в остър спор, свързан с министрите в новото правителство.



Президентът отказа да назначи почетния председател на партията "Автомобилисти за себе си" Филип Турек за министър на околната среда. Павел мотивира отказа си с това, че Турек е направил изказвания, които са несъвместими министерския пост в една демократична страна.

В социалните мрежи Турек публикува расистки и сексистки коментари. Според организатори в подкрепа на Петър Павел, който е бивш генерал от НАТО, са участвали между 80 и 90 хиляди души.