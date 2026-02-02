Мразовита вълна обхваща Украйна. На някои места в страната през нощта се очаква температурата да падне до минус 30 градуса.

Половината от енергийната мощ на Украйна продължава да е засегната от руските удари. Тежко остава положението в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 500 сгради в столицата все още са без отопление. В Одеса над 7000 домакинства са без ток. След атаката срещу автобус с миньори, при която загинаха 15 души, а други 15 бяха ранени, Зеленски обвини Русия в умишлено ескалиране на кризата.

Русия атакува и родилен дом в Запорожие. Съобщава се за няколко пострадали родилки. Следващият кръг от тристарните преговори е насрочен за 4-5 феврурари в Абу Даби.