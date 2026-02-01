БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Цел на атаката е бил служебен автобус на едно от местните предприятия

руски въздушни удари днипропетровск убиха раниха души
Снимка: БТА
Руски въздушни удари в Днипропетровск убиха най-малко 15 и раниха 7 души. Цел на атаката е бил служебен автобус на едно от местните предприятия.

Удари имаше и в Запорожието, където дрон порази родилен дом и рани 9 души. През последните часове Русия не е атакувала енергийни обекти.

Отлага се с няколко дена вторият тур от тристранните преговори между Съединените щати, Украйна и Русия. Те ще се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби.

#Днипропетровск #руски въздушни удари #войната в Украйна

