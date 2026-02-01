Руски въздушни удари в Днипропетровск убиха най-малко 15 и раниха 7 души. Цел на атаката е бил служебен автобус на едно от местните предприятия.

Удари имаше и в Запорожието, където дрон порази родилен дом и рани 9 души. През последните часове Русия не е атакувала енергийни обекти.

Отлага се с няколко дена вторият тур от тристранните преговори между Съединените щати, Украйна и Русия. Те ще се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби.