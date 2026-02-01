Войната в Украйна: Тристранните преговори между Киев, Вашингтон и Москва са отложени с няколко дни

Тристранните преговори между Украйна, Съединените щати и Русия са отложени с няколко дни, и вместо днес, ще се проведат на 4 и 5 февруари. Това се случва след вчерашните разговори между представители на Москва и Вашингтон в Маями. Русия не е атакувала енергийни обекти през изминалите часове, но при атака в Днепропетровск загинаха най-малко 13 души.

Малко преди обяд местно време. Дрон поразява медицинско заведение в Запорожие.

Юлия Федочук, жител на Запорожие: "Лежах в леглото и чух жужащ звук, погледнах през прозореца, и видях, че дронът започва да се спуска точно върху родилото. Изкрещях, че трябва да се махнем. Изтичахме в коридора и се чу взривът."

Европа винаги се е опитвала и продължава да се опитва, да вбие клин между Москва и Вашингтон, защото вижда, че политиката на президента Доналд Тръмп е повече към Русия и в ущърб на европейските държави. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

За днес беше планиран вторият тур от тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия. Вчера обаче за конструктивни разговори между Москва и Вашингтон съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф. Не е ясно дали това е причината за отлагането на тристранния формат с няколко дни.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Датите на следващите тристранни срещи са определени - четвърти и пети февруари, в Абу Даби. Украйна е готова за разговори по същество, заинтересовани сме от резултат, който да ни доближи до истински и достоен край на войната."

Развитие около казуса с използването на сателитите "Старлинк" от руска страна - през изминалата седмица с молба за съдействие към компанията и собственика й се обърна новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федoров. Причината американският Институт за изследване на войната засече неразрешено интегриране на системите "Старлинк" в руски дронове, което увеличава обсега им с 500 километра.

Михайло Федоров, министър на отбраната на Украйна: "Украйна, заедно със "Старлинк", предприема първи стъпки, които дадоха добър резултат в борбата с руските дронове. Следващата стъпка е внедряването на система, която ще позволи в Украйна да работят само оторизирани терминали."

Посланието е отговор на пост на Мъск, в който той изразява готовност и да допълнително съдействие.

Илън Мъск, предприемач: "Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на "Старлинк" от Русия, са проработили. Кажете ни, ако е необходимо да се направи още нещо."

снимки: БТА

Според украинските разузнавателни служби Русия се е сдобила с терминалите на "Старлинк" през трети страни, а не чрез директно купуване от компанията на Мъск.