Зима в Родопите: Обилният снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянска област

Обилният снеговалеж, който продължава и в момента, усложни пътната обстановка в Смолянска област. През целия ден вали сняг и движението е затруднено. Всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала".

Допълнително още от обяд е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета

през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско".

Няколко верижни катастрофи допълнително усложниха обстановката. В района на Пампорово са се ударили три автомобила, като няма пострадали, а само материални щети.

В района на квартал "Езерово" също имаше пътен инцидент. Там са се ударили снегопочистваща машина и лек автомобил. След удара обаче, заради усложнената обстановка и хлъзгавия път в тях са се ударили още седем автомобила, като щетите са само материални. Движението се осъществява след изчакване.

Снежната покривка във високите части на планината надхвърля 20 сантиметра, около 10 см е в района на областния град.