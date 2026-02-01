ГКПП "Рафа" между Газа и Египет е частично отворен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Около 20 хиляди палестинци са в очакване да потърсят медицинска помощ

рафа чакааааааа
Снимка: БТА
Слушай новината

Частично е отворен ГКПП "Рафа" в Газа за цивилни палестинци, които ще могат да напуснат към Египет.

По данни на здравното министерство на Хамас около 20 хиляди палестинци са в очакване да потърсят медицинска помощ в Египет. Пунктът е отворен днес за малък брой палестинци, като утре се очаква да се ускори пропускането. За преминаването му е нужна проверка от израелското разузнаване и координация с властите в Египет.

Кайро вече е изпратил списък с палестинци, които искат да се завърнат в Газа, и който е одобрен от израелската армия. Отварянето на "Рафа" беше условие от първата фаза на примирието между Хамас и Израел от октомври, но не се случи заради взаимни обвинения в нарушаването му.

снимки: БТА

#примирието в Газа #граничен пункт "Рафа" #Газа #Близък изток #Египет

