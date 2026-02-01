Трамвай "Памет" премина край софийски сгради, свързани с годишнината от Народния съд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
На 1 февруари отбелязваме Деня за почит към жертвите на комунистическия режим

Снимка: Фондация "Софийска платформа"
Трамвай "Памет" премина днес край софийски сгради и места, свързани с годишнината от Народния съд и Деня за почит към жертвите на комунистическия режим – 1 февруари. Историческият тур е съвместна инициатива на Столичната община и Фондация "Софийска платформа". Екипът на БНТ са качи на един от туровете на трамвая, екскурзовод, на който беше проф. Тони Николов.

Началната точка е Лъвов мост, посоката – центърът на София, а участието в тура е безплатно. Разказвачът е философът и журналист проф. Тони Николов. Трамваят потегля през Триъгълника на властта към Съдебната палата. Целта е на бързи обороти да се разкаже за местата, свързани с комунистическия режим.

проф. Тони Николов, философ: "В подземията на Съдебната палата ви казах, че има килии, от там вероятно в нощта преди 1 февруари 1945 г., на камиони натоварени, те са били изведени осъдените на смърт и на Софийските централни гробища екзекутирани. Народният съд е извънредно съдилище, той е направен със закон, но противоречи на Търновската конституция. И това е една голяма травма. Хората, които са заседавали в него не са били юристи, хората, които са били осъдени не са имали правото да се защитят."

Трамваят преминава по улица "Граф Игнатиев", през площад "Славейков" и край църквата "Свети Седмочисленици". Там е паметникът на Г. М. Димитров, а малко по-надолу и плочата на къщата, в която е живял.

проф. Тони Николов, философ: "Той е преследван, затворен и една сутрин успява да напусне дома си по една случайност и се създава земеделска опозиция зад граница."

В маршрута следват площад "Журналист" и паметника на Георги Марков.

проф. Тони Николов, философ: "Да, той е известен много с атентата срещу него, убийството, което се случва през 1978 г. в Лондон, но в случая искам да представя фигурата на пишещия човек, на Георги Марков, във време на несвобода."

Травмаят на паметта преминава и край къщата на Димитър Талев. Обявен за фашист и шовинист, той е арестуван и въдворен в трудово-възпитателното селище "Куциян". Семейството му е изселено. Трамваят завива обратно. Минава през места, символични за зародилата се през социализма контракултура - Попа и Стената на Джон Ленън, за да се върне отново на Лъвов мост.

- Много ми хареса, защото докосна част от историята на моята фамилия.
- Ако има пак бих повторил със сигурност.
- Според мен този тур отвори очите на доста хора от присъстващите.

На Лъвов мост също има сграда, символ на онези времена – бившата Дирекция на народната милиция.

Луиза Славкова, директор на Фондация "Софийска платформа": "Известна като "Дома на терора", където много зверства са се случвали 1944-1945 година."

проф. Тони Николов, философ: "Комунизмът, за да влезе в историята и учебниците трябва да има своя музей. Той все още няма своя музей. Тази сграда е една от големите възможности това да се случи."

Дали ще има Музей на комунизма времето ще покаже. Важното е миналото да се помни и осмисля.

#жертви на комунистическия режим #Софийска платформа #трамвай #Тони Николов #жертви на тоталитаризма

Product image
