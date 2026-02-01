БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Датата 1 февруари е пряко свързана с т. нар. Народен съд

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На 1 февруари България почита паметта на жертвите на комунистическия режим. Датата е пряко свързана с т. нар. Народен съд – извънреден съдебен орган, създаден след установяването на властта на Отечествения фронт на 9 септември 1944 г.

СОФИЯ

По този повод днес в столицата пред мемориала на загиналите от политическите репресии в страната бе отслужена панихида. Венци и цветя положиха председателят на Народното събрание Рая Назарян, лидери и представители на парламентарни партии, сред които ГЕРБ-СДС, "Да България", ДПС, МЕЧ.

ПЛОВДИВ

За да почетат паметта на жертвите на комунистическия режим пловдивчани се събраха пред паметника "Свидетелят", който се издига пред сградата на общината на площад "Стефан Стамболов". По традиция на днешния ден местният клон на Съюза на репресираните от комунистическия терор организират церемония – поклонение, а тази година с решение на Общинския съвет датата официално стана част от Календара на културните събития на общината.

- Комунистите са избили елита на България, специално на този ден, а иначе са избили много хора, невинни, всичките невинни.

Владимир Гошов, Куклен: БНТ: Защо сте днес тук? - Защото съм трето поколение репресирани, включително и аз, включително и брат ми, баща му е осъден на смърт чрез обесване, чичо ми е осъден на смърт чрез обесване, другия ми чичо 10 години по затвори и просто най-измъчените може би от тези хора сме ние. И аз от малък изпитвам голямо съжаление към тези мъченици, които си отидоха много, много рано. Аз бях само на една година, когато баща ми го обесиха."

снимки: БТА

#Ден за почит на жертвите на комунистическия режим #жертви на комунистическия режим #репресирани

