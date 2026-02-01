Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение

От днес плащаме само с евро. В полунощ изтече т.нар. период на двойно обращение, по време на който след влизането ни в еврозоната търговците приемаха за плащане както левове, така и евро.

В София търговците, които работеха днес, заявиха, че с нетърпение са очаквали деня, в който ще се разплащаме само с една валута. Според тях е било трудно поддържането на две валути в касата и връщането в две такива.

Красимир Кънев, търговец: "Днес цял ден продавам и никой не е дошъл да каже: ето ви левове. Край, до вчера беше това. Много добре е, че е само в евро. И за нас е по-лесно, иначе се бъркат хората." Цветелина Василева, търговец: "Като цяло нямаме проблем, че минахме към еврото окончателно. Те са запознати хората, свикнаха."

БНТ: Как платихте на касата? Имаше ли проблеми?

– Не, с евро платих, всичко е наред и в евро ми върнаха.

Проверката ни по хипермаркетите показа, че няма опашки, както и клиенти, които искат да платят в лева. Потърсихме позицията и на големите търговски вериги. Някои от тях отговориха, че вече нямат проблем с преминаването изцяло към евро. След голямото натоварване в първите дни на новата година, от средата на януари веригите не срещали затруднения с евроналичностите и в момента според тях търговският процес върви нормално.

Денят не мина без нарушения. Оказа се, че автомивка на самообслужване в Пловдив приема през автомат само левове, но при плащане с карта от клиент заявената в лева сума е била таксувана като евро. Комисията за защита на потребителите и НАП направиха проверка и установиха, че и цените в обекта не са обявени в евро. На собственика ще бъде съставен акт за нарушение.

Александър Колячев - председател на КЗП: "Сигналът е първо за липса на обявяване на цени в евро, второ - при обявена цена в лева, след като бъде заплатена услугата, конкретният жалбоподател е платил същата посочена цена в лева, я е платил в евро. Служител на НАП току-що пусна двулевова монета, която му бе приета от автомата, а както знаете, към момента може да се ползват единствено и само еврови монети, а такава не бе приета. Глобата за прекомерно повишаване на цената е от 5000 до 100 хиляди лева - при първо нарушение, а глобата за неправилно обозначаване на цената е до 7000 лева."

В Благоевград търговците приемат спокойно разплащането само с една валута.

– От 4-5 дена си бяха поизчистили левовете и сега всичко си плащат в евро. Не се притесняват, че цените са в евро. Мисля, че процесът мина много спокойно. – Много са лъскави и ние не можем да ги разпознаем кое е едно евро, кое е 50, но ще свикнем. Нямаме избор.

снимки: БГНЕС, БТА

От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че заради сигнали от цялата страна за завишение на цените се проверяват както магазини, така и автомивки, вендинг машини и съоръжения.