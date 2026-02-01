БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
От вторник започват разговорите между президента и...
Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал

от БНТ , Репортер: Галена Паскова
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
През автомата се приемат само левове, а при плащане с карта заявената в лева сума се таксува в евро

пловдив
Автомивка на самообслужване в Пловдив приема през автомат само левове, но при плащане с карта от клиент заявената в лева сума е била таксувана като евро. Сигнал за нарушението е подаден към Комисията за защита на потребителите и НАП, които днес извършиха проверка в обекта.

Констатирана е и липса на обявени цени в евро. Предстои на собственика на автомивката да бъде съставен акт за нарушение на Закона за въвеждане на еврото. Заради сигнали от цялата страна за завишение на цените се проверяват автомивки, вендинг машини и съоръжения.

Александър Колячев - председател на КЗП: "Сигналът е първо за липса на обявяване на цени в евро, второ - при обявена цена в лева, след като бъде заплатена услугата, конкретният жалбоподател е платил същата посочена цена в лева, я е платил в евро. Служител на НАП току-що пусна двулевова монета, която му бе приета от автомата, а както знаете, към момента може да се ползват единствено и само еврови монети, а такава не бе приета. Глобата за прекомерно повишаване на цената е от 5000 до 100 хиляди лева - при първо нарушение, а глобата за неправилно обозначаване на цената е до 7000 лева."

снимки: БТА

#проверки на КЗП #автомивка #проверки на НАП #данъчни нарушения #Пловдив #новини в Метрото

