От днес се разплащаме единствено в евро. В полунощ изтече т.нар. период на двойно обращение, по време на който след влизането ни в еврозоната търговците приемаха за плащане както левове, така и евро.



Вчера беше последният ден, в който търговците можеха да връщат ресто в левове.

Към 30 януари банкнотите и монетите в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, съобщиха от БНБ. Това означава, че 75% е изтегленото парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Тенденцията съвпада с повечето държави, приели еврото.

На 5 февруари е първото заседание на Европейската централна банка, в което българският гуверньор Димитър Радев ще участва като пълноправен член.