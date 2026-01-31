Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро

Днес за последен път касите на БНБ и част от търговските банки работиха извънредно за обмяна в евро. От 1 февруари плащанията стават само и единствено в евро. Левове няма да се приемат, включително и в чейндж бюрата. Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси до 1 юли тази година. В обращение вече са пуснати евробанкноти и монети за над 6,1 млрд. евро, което гарантира нормалното функциониране на платежната система.

В София студеното време не спря хората, които досега не са успели безплатно да обменят левовете си в евро.

БНТ: Колко пари сте донесли за обмяна?

“Хиляда. От спестявания и да не ги загубя от утре нататък.” “Аз обменях през този месец малко, но повечето ги вкарах в картата, която имам, защото нали беше безплатно от банкомат и на каса и сега просто са останали. И сега ще почакам, ако има много опашка и се удължи чакането, няма да чакам. Имам време до 6 месеца да се обменят.” “Сравнително отскоро съм на опашката и бързо минаваме.”

Стотици монети – събирани с години в касички и буркани или просто забравени по джобовете. В последния ден на извънредна работа на Дружеството за касови услуги в Бургас Мария идва да обмени торбите със стотинки в евро, след като в банката ѝ поискали такса.

Мария: “Обмених миналия месец, за което платих. Мисля, че 5%. Предните дни имаше големи опашки, а пък и днес е почивен ден. - Колко монети имате? - 400 близо лева, сортирани по номинал.”

С носталгия по лева други се разделиха с последните си стотинки, запазвайки левове за спомен.

БНТ: Какво отделихте?

Ваня Петрова: “Една стотачка, ей така да си я имам.”

Без опашки и напрежение премина работния ден и пред касите на БНБ във Варна. Едни дойдоха за пореден път, а други обмениха всички монети наведнъж.

“Аз няколко пъти идвам, защото имам търговски обект и всички хора си ги разкарват в магазините, после се събират много количества, които ние трябва да ги внесем в банките, няма как. Последно с левчето. Носталгично малко за някои хора, ново начало за други.”

В последния ден, в който пазаруваме и в лева и в евро, проверяваме няколко магазина и открития пазар и в Благоевград.

Николай Иванов разказва, че днес много хора плащат с последните си стотинки и е събрал цял куп монети:

"Банките не могат да смогнат да ги приемат. Аз ще ги предавам, има и монети, всичко..."

Последите си български монети – към 13 лева, Сотир Рекарски похарчи на пазара:

"Зеленчуци, портокали, мандарини, едно бюро за капак. Някъде 12-13 лева имаше последно. Последният ден е, вече минаваме на евро. И да искаме от утре няма." Мерихан Мутишева: "Свършихме левовете и в евро пазаруваме, но много ни е трудно и пенсиите не ни стигат. Това двойно увеличение, а някъде и тройно."

снимки: БГНЕС, илюстративни

От утре у нас единствената официална валута остава само еврото, а левът отива в историята.

Автори: Ел. Цанова, З. Велинова, Ел. Георгиева