Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове. И днес касите на БНБ и някои търговски банки ще работят извънредно за обмяна левовете в евро. Ето по-важните срокове, свързани с еврото.

От 1 февруари плащанията стават само и единствено в евро. Левове няма да се приемат, вкл. и в чейндж бюрата.

Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси до 1 юли тази година. До 8 август всички търговци трябва да обозначават цените двойно - и в евро, и в лева. След 31 декември 2026 година левове в евро могат да бъдат обменяни само в БНБ, като няма срок за това.