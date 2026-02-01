БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Румен Стоилов: Младите ни джудисти показват голям напредък

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Президентът на БФ Джудо е доволен от проведената в София Европейската открита купа.

Румен Стоилов
Слушай новината

България завърши с три златни, един сребрен и три бронзови медала Европейската открита купа по джудо в София. В турнира взеха участие 385 състезатели от 39 държави. След четирите отличия вчера, днес Габриела Димитрова и Борис Георгиев добавиха нови две първи места за родината ни.

Димитрова спечели категорично финала в категория до 52 кг, а Георгиев триумфира драматично при 100 кг. Мариан Палев пък се окичи с бронз в категория до 90 кг.

„Изключително съм доволен, тъй като това е един от най-старите европейски турнири. Самите златни медали, сребърните, успехите въобще на младите ни джудисти показват голям напредък. Това е изключително постижение на база последните, може би, 50 години от когато го има този турнир“, коментира пред БНТ президентът на БФ Джудо Румен Стоилов.

Подробности вижте във видеото!

#Европейска купа по джудо в София #джудо

