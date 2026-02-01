Румен Стоилов: Младите ни джудисти показват голям напредък

България завърши с три златни, един сребрен и три бронзови медала Европейската открита купа по джудо в София. В турнира взеха участие 385 състезатели от 39 държави. След четирите отличия вчера, днес Габриела Димитрова и Борис Георгиев добавиха нови две първи места за родината ни.

Димитрова спечели категорично финала в категория до 52 кг, а Георгиев триумфира драматично при 100 кг. Мариан Палев пък се окичи с бронз в категория до 90 кг.

„Изключително съм доволен, тъй като това е един от най-старите европейски турнири. Самите златни медали, сребърните, успехите въобще на младите ни джудисти показват голям напредък. Това е изключително постижение на база последните, може би, 50 години от когато го има този турнир“, коментира пред БНТ президентът на БФ Джудо Румен Стоилов.

