БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
От вторник започват разговорите между президента и...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската национална телевизия отчита високия обществен интерес към зрителския вот по време на преките предавания от националната селекция за избор на български представител на конкурса "Евровизия 2026". Поради тази причина намира за необходимо да разясни аспекти от организацията на зрителския вот.

По време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ показа, че практиката повлиява негативно на участниците в конкурса, още преди официалното обявяване на окончателните резултати. Тиражираните в социалните мрежи скрийншоти с резултати от различни периоди в прозореца за гласуване, когато е нормално да има динамика и преподреждане на класирането в реално време, дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения. Паралелно с това, по време на прозореца за гласуване, екипът организирал и подсигурил IT-инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота.

С цел гарантиране на честен вот, равнопоставеност между участниците и защита на реалния зрителски избор, във втория лайв резултатите от зрителското гласуване не бяха показвани в реално време. Това решение е в съответствие с добри европейски практики при организирането на музикални конкурси и телевизионни формати, при които се цели максимална обективност на процеса. В допълнение, с екипите на финалистите бе проведен брифинг, в който бяха информирани за взетите до момента мерки, както и за стъпките, които Българската национална телевизия предприема, за да гарантира онлайн гласуването.

Българската национална телевизия заявява, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията.

БНТ заявява, че циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми.

#зрителски вот #гласуване на зрителите #"Евровизия 2026" #Евровизия 2026 #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
1
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили"
2
Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили"
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
3
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
4
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Дара спечели българската селекция за „Евровизия 2026“
6
Дара спечели българската селекция за „Евровизия 2026“

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Общество

България почита паметта на жертвите на комунистическия режим
България почита паметта на жертвите на комунистическия режим
Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение
Чете се за: 04:10 мин.
МВнР: България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия МВнР: България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия
Чете се за: 01:32 мин.
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
6528
Чете се за: 02:47 мин.
Разплащаме се само в евро: Как се справят търговци и клиенти в Благоевград? Разплащаме се само в евро: Как се справят търговци и клиенти в Благоевград?
Чете се за: 00:57 мин.
Днес отдаваме почит на жертвите на комунистическия режим Днес отдаваме почит на жертвите на комунистическия режим
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение
Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на...
Чете се за: 04:10 мин.
Общество
От вторник започват разговорите между президента и партиите за избор на служебен премиер От вторник започват разговорите между президента и партиите за избор на служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Кой трябва да заеме поста на служебен премиер? – политическите сили с различни позиции Кой трябва да заеме поста на служебен премиер? – политическите сили с различни позиции
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026" БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Зима в Родопите: Обилният снеговалеж усложни пътната обстановка в...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обилен сняг затруднява движението на прохода Шипка (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ