БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026"

Българската национална телевизия отчита високия обществен интерес към зрителския вот по време на преките предавания от националната селекция за избор на български представител на конкурса "Евровизия 2026". Поради тази причина намира за необходимо да разясни аспекти от организацията на зрителския вот.

По време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ показа, че практиката повлиява негативно на участниците в конкурса, още преди официалното обявяване на окончателните резултати. Тиражираните в социалните мрежи скрийншоти с резултати от различни периоди в прозореца за гласуване, когато е нормално да има динамика и преподреждане на класирането в реално време, дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения. Паралелно с това, по време на прозореца за гласуване, екипът организирал и подсигурил IT-инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота.

С цел гарантиране на честен вот, равнопоставеност между участниците и защита на реалния зрителски избор, във втория лайв резултатите от зрителското гласуване не бяха показвани в реално време. Това решение е в съответствие с добри европейски практики при организирането на музикални конкурси и телевизионни формати, при които се цели максимална обективност на процеса. В допълнение, с екипите на финалистите бе проведен брифинг, в който бяха информирани за взетите до момента мерки, както и за стъпките, които Българската национална телевизия предприема, за да гарантира онлайн гласуването.

Българската национална телевизия заявява, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията.

БНТ заявява, че циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми.