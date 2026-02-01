БНТ
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
20:32, 03.02.2026
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
18:29, 03.02.2026 (обновена)
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
13:45, 03.02.2026
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
12:37, 03.02.2026 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
11:40, 03.02.2026
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
10:10, 03.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
09:26, 03.02.2026
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
09:05, 03.02.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
08:45, 03.02.2026
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
07:45, 03.02.2026
Чете се за: 01:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 01.02.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 01.02.2026
Спорт
20:39, 01.02.2026
Трамвай "Памет" премина край софийски сгради, свързани с...
20:23, 01.02.2026
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
20:18, 01.02.2026
България почита паметта на жертвите на комунистическия режим
20:00, 01.02.2026
Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на...
19:51, 01.02.2026
Войната в Украйна: Тристранните преговори между Киев, Вашингтон и...
19:24, 01.02.2026
Напрежението САЩ – Иран: Техеран обяви армиите на ЕС за...
19:07, 01.02.2026
Зима в Родопите: Обилният снеговалеж усложни пътната обстановка в...
ТОП 24
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Най-четени
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Водещи новини
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
18:06, 03.02.2026 (обновена)
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
16:42, 03.02.2026
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
20:49, 03.02.2026
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
20:10, 03.02.2026
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
19:32, 03.02.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
20:07, 03.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
20:11, 03.02.2026 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
21:46, 03.02.2026 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
По света
