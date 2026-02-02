Студено време и обилни снеговалежи в понеделник

За пореден ден в цялата страна се очакват снеговалежи, интензивни и значителни в Родопите, в Централен Балкан и в Лудогорието. Ще се образува нова снежна покривка, остават условията за виелици и навявания. Жълто код е в сила не само за валежи, но и за отрицателни температури.

В Северна България ще са почти без денонощен ход - между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - от минус 3° в Горнотракийската низина до около 8° в Сандански, в София - около 2°. След обяд валежите ще отслабват и ще спират, а в Югозападна България и облачността ще се разкъса и ще намалее.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

През следващите дни валежи не се очакват, поне до четвъртък и петък, когато вероятността за подобни пак се увеличава, но ще са вече от дъжд, понеже бързо ще се затопля. По-осезаемо ще е повишението на температурите в Източна България - там дневните в края на седмицата ще достигат 15°-16°. Най-студено ще е преди това във вторник сутринта, когато минималните в североизточните райони ще паднат до минус 12°-13°.