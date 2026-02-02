БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер

Чете се за: 01:12 мин.
Престои важна политическа седмица. Утре ще започнат разговорите между президентът Илияна Йотова и партиите за избора на служебен премиер. След проведените консултации през миналата седмица общо 5 длъжностни лица заявиха готовност да оглавят временното правителство.

Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата - Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът трябва да реши на кого от тях да връчи мандат за съставяне на служебен кабинет. Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.

#президентът Илияна Йотова #служебен премиер

