Кой трябва да заеме поста на служебен премиер? – политическите сили с различни позиции

Дни преди началото на консултациите при президента за избор на нов служебен премиер изниква въпросът на каква подкрепа от страна на парламентарните партии могат да се възползват петимата кандидати за поста.

Според последните промени в Конституцията, държавният глава е ограничен до 10 кандидатури при избора си на служебен премиер, ако правителството предсрочно подаде оставка или бъде свалено доверието му от Народното събрание.

Пред президента Илияна Йотова има 5 варианта за избор на нов служебен премиер от т. нар. "домова книга". След проведените консултации съгласие дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Парламентарно представените партии са разделени кой трябва да влезе в сградата на "Дондуков" 1.

Според ГЕРБ-СДС не само правото, но и цялата отговорност за избора пада изцяло върху президента Йотова.

Томислав Дончев – ГЕРБ-СДС: "Ако госпожа президентът има някакви въпроси към нас, както казах, как ще изглежда служебното правителство, кой ще бъде премиер – по Конституция си е нейно решение. А ние се съобразяваме с това, какво пише в законите и Конституцията. Служебното правителство, освен ако не се занимава с политически репресии или ако не играе като политически играч, което се е случвало, то е неутрално към изборния процес. Резултатът не зависи от него. Но, простете, фокусирането преди избори, изборната терминология, води до допълнително недоверие към изборния процес." Румен Христов – председател на СДС, ГЕРБ-СДС: "Изцяло прерогативите са на госпожа Йотова. Тя носи отговорност, тъй като има конституционните права да излъчи от тези петимата, които дадоха съгласие за министър-председател."

Коалиционните партньори "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" се разделиха в позицията си.

Ивайло Мирчев – „Да, България“, ПП–ДБ: "Логичният избор от гледна точка на това да има честни избори най-вероятно е господин Гюров и това е единственият човек, който съм виждал, че няма никакви зависимости от Пеевски. От потенциалните кандидати ми е много трудно да повярвам, че освен г-н Гюров има други, които да могат да твърдят, че са раздалечени от Пеевски." Николай Денков – „Продължаваме Промяната“, ПП–ДБ: "Аз не искам да вземам страна тук. Ако аз кажа – харесвам този или онзи и той бъде избран, след това ще кажете: ето, видяхте ли, избраха човекът, който предпочита „Продължаваме промяната“.

Според „Възраждане“ само един кандидат за служебен премиер може да гарантира честни избори, но призоваха да не се подценява ролята на бъдещия вътрешен министър.

Петър Петров – „Възраждане“: "Заявили сме, че всяко различно назначение с указ от Андрей Гюров би означавало договорка със статуквото. За нас той е най-приемлив към настоящия момент и, разбира се, евентуалният министър на МВР, който той посочи и който би следвало да се пребори с купуването и търговията с гласове."

Част от парламентарните партии разкритикуваха президента, че бави датата за предстоящия предсрочен вот.

Томислав Дончев – ГЕРБ-СДС: "Това противоестествено удължаване на престоя ми в Министерския съвет не е особено хубаво. Нали идеята беше – избори веднага. Те, изборите, изглежда ще се случат втората половина на април." Петър Петров – „Възраждане“: "Тя изключително много закъсня с указа за изборите. Ние вървим към един рекорд от 60 дни правителство, което е уж в оставка, продължава да си управлява."

На 3 февруари започват консултациите с партиите при президента за избор на служебен премиер.

