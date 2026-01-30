Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БТА
Заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева се срещна с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство. След разговора с държавния глава Къдрева коментира пред медиите дали е съгласна да бъде служебен премиер.

"Заявих, че не бягам от отговорност. Ясно казах на президента - да, приемам."

По-рано днес след среща с президента Илияна Йотова председателят на Сметната палата Димитър Главчев съобщи, че е готов да поеме поста на служебен министър-председател. Съгласна да заеме тази позиция е и заместничката му Маргарита Николова.

Досега готовност да заемат поста заявиха още заместник-омбудсманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.

