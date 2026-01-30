Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се срещна с държавния глава и след това направи коментар пред медиите.

"Първо искам да кажа, че съм много впечатлена от срещата ми с президента. Проведохме един много смислен и задълбочен разговор, на който аз споделих, че още по време на изслушването ми през месец март миналата година в парламента за заемане на длъжността заместник-председател на Сметната палата, ми беше зададен въпросът дали съм наясно, че длъжността, за която кандидатствам, попада в списъка на "Домовата книга", така наречена, е от потенциалните служебни министър-председатели и аз отговорих, че съм наясно. По същия начин потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Считам, че изборът на президента е много ограничен от така наречената "Домова книга" и този избор е много труден. Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения."

По-рано днес председателят на Сметната палата Димитър Главчев също проведе разговор с президента Йотова, след което заяви, че е съгласен да стане следващ служебен министър-председател.

За разговор на "Дондуков" 2 днес е поканена и другият зам.-председател на Сметната палата Силвия Къдрева.

БНТ ще ви покаже на живо коментарите след срещите.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудсманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.