Зимна обстановка в Русенско: Пътищата са проходими при зимни условия (СНИМКИ)

Русенска област отново е сред районите с предупреждение за опасно зимно време. Снеговалежът в Русе е започнал вчера около 18.00 часа и продължава и тази сутрин, при температури от минус 7 градуса. Снежната покривка в града е около 8 сантиметра, като очакванията за леден дъжд през нощта не са се оправдали.

„Това е най-ниската измерена температура тази сутрин – минус 7 градуса по Целзий. Снежната покривка към момента е 8 сантиметра“, съобщи метеорологът към Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав Емилия Петранова.

По думите ѝ леден дъжд през нощта не е валял.

Зимната обстановка създаде временни затруднения по пътищата в областта през нощта, но към момента ситуацията е овладяна. На терен работят 14 машини като освен да почистват и опесъчават пътищата в района.

„Всички пътища по републиканската пътна мрежа на територията на област Русе са проходими при зимни условия, както и общинската пътна инфраструктура“, заяви областният управител Драгомир Драганов.

По думите му, за кратко през нощта е било преустановено движението по пътя Русе–Бяла заради закъсали тежкотоварни автомобили, които не са били оборудвани с подходящи гуми. В рамките на два часа камионите са били изтеглени и движението е възстановено.

„Няма бедстващи хора. Всички 83 населени места на територията на областта са с електрозахранване“, допълни Драганов.

Единствено в село Черешево временно е прекъснато водоподаването, като се очаква то да бъде възстановено в рамките на няколко часа.

Нормално е и движението по Дунав мост. Българската страна е изпълнила ангажимента си по почистването, а трафикът се осъществява при зимни условия без образуване на колони и задръствания.

Към момента обстановката в Русе остава зимна, но спокойна, като институциите продължават да следят ситуацията.

