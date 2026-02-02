"Не сме диваци, нито животни, ние сме американци": Призиви срещу имиграционните власти на церемонията "Грами"

Певците Били Айлиш и Бед Бъни отправиха силни критики срещу американските имиграционни власти на церемонията по наградите „Грами“.

Били Айлиш, която спечели награда за песента "Wildflower" заяви, че "Никой не е нелегален на открадната земя". Бед Бъни, който спечели Грами за най-добър албум, произнесе емоционална реч, в която разкритикува действията на имиграционните власти.

На церемонията много звезди носиха значки с надпис "АЙС вън!" - което е съкращение на името на имиграционната служба. Очаква се критиките и срещу имаграционните власти да продължат и следващата неделя по време на финала на "Супербол", което е едно от най-гледаните събития в САЩ. Бед Бъни ще пее в полувремето, което беше разкритикувано от движението МАГА.