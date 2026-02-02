БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не сме диваци, нито животни, ние сме американци": Призиви срещу имиграционните власти на церемонията "Грами"
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Певците Били Айлиш и Бед Бъни отправиха силни критики срещу американските имиграционни власти на церемонията по наградите „Грами“.

Били Айлиш, която спечели награда за песента "Wildflower" заяви, че "Никой не е нелегален на открадната земя". Бед Бъни, който спечели Грами за най-добър албум, произнесе емоционална реч, в която разкритикува действията на имиграционните власти.

На церемонията много звезди носиха значки с надпис "АЙС вън!" - което е съкращение на името на имиграционната служба. Очаква се критиките и срещу имаграционните власти да продължат и следващата неделя по време на финала на "Супербол", което е едно от най-гледаните събития в САЩ. Бед Бъни ще пее в полувремето, което беше разкритикувано от движението МАГА.

Пуерториканският певец Бед Бъни: "Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: АЙС, вън! Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци. Бих казал на хората: "Знам, че е трудно в наши дни да не мразиш и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Но единственото, което е по-силно от омразата, е любовта."

