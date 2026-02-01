След протестите в САЩ – ще се променят ли политиките за нелегално пребиваващите лица?

Вълната от протести срещу действията на имиграционните служби в Съединените щати не стихва. Разследването на смъртта на Алекс Прети - втората жертва на имиграционните в Минеаполис, вече се води от ФБР. Съдия нареди освобождаването на петгодишно дете и баща му, задържани при една от операциите за борба с нелегалната имиграция.

Петгодишният Лиам Рамос и баща му Адриан Ариас, трябва да бъдат освободени от център за задържане в Тексас до трети февруари. Това постанови съдия Фред Биъри като осъди действията на имиграционните служби и ги определи като "вероломна жажда за необуздана власт".

В края на миналия месец Лиам беше задържан заедно с баща си близо до дома им в Минеаполис, щата Минесота. Те са граждани на Еквадор, но са влезли в САЩ законно и към момента са спазвали всички протоколи за търсещите убежище. Случаят предизвика вълна от възмущение не само в САЩ, но и по света. Протестите с искане за прекратяване на операциите на Имиграционните служби продължават не само в щата Минесота.

Кати, жител на Вашингтон: "Тук съм защото съм много разстроена от начина, по който администрацията на Тръмп се отнася с нашите имигранти и заради ужасяващите убийства, извършени от имиграционните служби. Ще продължим да работим за извеждането на опасни престъпници, убийци и наркотрафиканти от страната ни каза министърът на вътрешната сигурност."

Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност: "Ще продължим да се опитваме да работим с местните правоохранителни органи и властите в Минесота, за да направим общността по-сигурна. Искам да напомня на всички - причината за тази ситуация, с толкова много опасни хора, е политиката на предишната администрация."

снимки: БТА

През последните няколко седмици тонът на Белия дом по отношение на политиките за нелегална имиграция се промени, коментират наблюдатели. Въпреки това острите забележки от страна на президента Доналд Тръмп по темата не спират. В пост в социалната си мрежа той написа, че федералните власти няма да се намесват в случай на размирици в управлявани от Демократическата партия градове, докато те самите не го поискат.