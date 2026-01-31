Мащабни шествия срещу имиграционните служби в САЩ

Мащабни протести срещу имиграционните власти в Съединените щати. Най-масови продължават да бъдат шествията в Минеаполис, щата Минесота.

За по-малко от месец, служители на имиграционните служби застреляха двама американски граждани в града. Освен в Минесота, мащабни шествия срещу имиграционните и техните акции имаше в Калифорния, Тексас, Вашингтон. За днес демонстрации са планирани в почти всички американски щати.

Според Белия дом, службите не са надвишили правомощията си и са действали съгласно заложените протоколи. Въпреки това, началникът на граничния патрул Грегъри Бовино беше освободен от поста си. По-късно днес се очаква изявление на министъра по вътрешна сигурност Кристи Ноем.