Невидим риск зад волана: Течности за чистачки с високо съдържание на метанол се продават в магазините

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Токсичната съставка е разрешана само за професионална употреба

Снимка: илюстративна
Високо съдържание на метанол в течности за чистачки, предназначени за масова употреба. За това сигнализира български производител, който е изследвал лабораторно продукти, закупени от търговската мрежа на случаен принцип. Токсичната съставка е разрешана само за професионална употреба според европейското законодателство.

В лабораторията на това предприятие са изследвани 17 различни течности за чистачки и размразяване на предни стъкла, които са закупени от магазини в цялата страна. В 19% от тях регистрират метанол в пъти над допустимите количества. Резултатите заедно с касовите бележки на продуктите са изпратени до Комисията за защита на потребителите и Министерството на здравеопазването.

Иван Попчев – производител: "Метанолът е силно токсичен индустриален продукт. Той не е създаден за използване от обикновения потребител. Рискът е особено голям, като освен тежки увреждания на човешкия организъм може да доведе и до фатален край."

Заради ярките си цветове, тези препарати трябва да се държат далеч от деца. Такава течност обаче може да бъде опасна и за шофьорите.

Иван Попчев – производител: "Пътувайки известно време примерно час, два, пръскайки 10-15 пъти, той попада в купето, може да предизвика замайване, виждане на бели петна, което е изключително опасно при шофиране и може да доведе и до други инциденти.

Експерите са установили още, че на етикета на някои продукти също има несъответствия. Макар, че е указана друга съставка, при анализ било устантовено, че всъщност съдържат метанол. Съветът към потребителите е внимателно да четат етикета при покупка.

БНТ: Гледате ли етикета, когато си купувате зимна течност за чистачки?

- Не.

БНТ: А как го избирате препарата?

- Отивам и който ми хареса, него взимам.

- Не, не чета, просто каквато видя в магазина и според сезона.. цената не е чак толкова от значение.

БНТ: Не сте чувал за метанол?

- Не, не съм запознат. За пръв път чувам.

От Министерството на здравеопазването заявиха за БНТ, че работят по сигнала и ще съобщят резултатите, след като приключи проверката. В отговора си също припомнят, че от 2018 г. в течности за чистачки и размразяване, предназначени за масовия потребител, е забранено да има 0,6 процента метанол или дори повече, тъй като е опасен и може да доведе до отравяния. Докато проверките на институциите текат, всички продукти обаче все още са в продажба.

