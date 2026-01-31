Протест затвори Е-79 след поредната трагедия на пътя край Монтана

Протестиращи затвориха и международния път Е-79 в района на Монтана този следобед за повече от час.



Недоволството е заради поредната катастрофа отнела живота на мъж, докато пътува със семейството си преди четири дни. Тогава пострадаха и съпругата му и двете им деца.

Хората настояват за справедливо наказание на виновния шофьор, който все още не е задържан,за строг контрол и спешен ремонт на пътното платно.

Според тях пътят между Видин и Враца е прекалено тесен за натоварения трафик от и за "Дунав мост 2", контролиращите не следят за нарушения на чуждестранните шофьори.

снимки: БНТ