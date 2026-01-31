Петър Волгин, "Възраждане": От самия Румен Радев зависи накъде ще поеме

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евродепутатът коментира визиите за бъдещето на ЕС, идеята за "Европа на две скорости" и мястото на България

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Идеята за "Европа на две скорости", подновена от Германия чрез предложение за по-тясно сътрудничество между водещите икономики в ЕС, е пореден опит да се спаси съюзът в сегашния му вид. Това коментира в студиото на "Говори сега" евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин, според когото Европейският съюз се намира в дълбока системна криза.

"Подновяването на тази идея е поредният отчаян опит нещо в този Европейски съюз да бъде спасено. По начина, по който функционира в момента, това е една обречена структура", смята той.

По думите му, сегашният модел на управление в ЕС води до централизация и отнемане на суверенитета на държавите членки, което според него няма как да бъде устойчиво в дългосрочен план.

"Трябват съвсем друг тип промени, съвсем друго мислене и съвсем други хора, които да ръководят тази структура, защото сегашните я водят към дъното", каза той.

В този контекст Волгин постави въпроса дали България ще има активна роля в евентуалната трансформация на Европейския съюз или отново ще остане в периферията на ключовите решения:

"Въпросът е дали България ще може да участва в тази трансформация или отново ще седим извън полето и ще чакаме някой да ни благоволи."

Особен акцент постави върху позициите на Румен Радев и разминаванията между неговите визии и тези на партия "Възраждане":

"Това, което различава "Възраждане" от визиите, които излага господин Радев е, че ние държим на националния суверенитет и не смятаме, че бъдещето е в максимална интеграция в сегашния Европейски съюз."

Според Волгин президентът залага на по-дълбока интеграция в рамките на настоящите европейски структури, докато "Възраждане" настоява за радикална промяна на самия модел:

"Ние не трябва да работим за тотална интеграция в сегашната структура, а за нейното радикално и бързо променяне."

Той подчерта, че в Европа се води все по-ясна политическа битка между две противоположни визии – наднационално управление и приоритет на националния суверенитет:

"Това е битка между партиите, които искат наднационални органи да решават за всички, и тези, които държат решенията да се взимат в самите държави."

По думите му от самия Румен Радев зависи накъде ще поеме – дали към сили, които подкрепят по-централизиран ЕС, или към политически формации, залагащи на суверенитета на държавите.

"От господин Радев зависи кое ще избере – пътя на наднационалното управление или пътя на независимата българска държава."

Волгин коментира и евентуалното влизане на президента в активната политика, като заяви, че подобен ход не би възприел като заплаха.

"Аз винаги съм го гледал не като заплаха, а като възможност, защото това може да повиши избирателната активност."

Според него обаче, ролята на политически лидер изисква ясни и категорични позиции, каквито не винаги са видими в президентските послания.

Вижте целия разговор във видеото

