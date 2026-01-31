Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата

Старши треньорът на ЦПВК Евелица Цветанова вярва във възможностите на възпитаничките й, които заемат третото място в женския волейболен елит на България.

Нейните възпитанички се наложиха над Славия с 3:1 гейма за втори пореден успех

"Радостно е, че сме 3-и, но това бе задължителен мач. Мачовете със Славия винаги са били с доста голям заряд. Поздравявам ги за качествената игра, затова се получи зрелищен мач. Състезателките станаха по-спокойни. Първоначално бяха доста нетърпеливи, макар да бяха предупредени, че ще получат отпор. Само вкараха неспокойствие в действията си. След това успяхме а върнем нашата спокойна игра. Доволна съм, че успяха да излязат от моментното си затруднение. Имахме хубав начален гейм. Доволна съм, че изпълниха задачите", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея волейболистките ще започнат да играят още по-добре, така както го правят на тренировка.

"Познавам момичетата и знам възможностите им. На тренировка показват още по-добро лице. Очаквам да го покажат и на мач, за да го видят всички останали. Уверена съм в техните възможности", допълни наставничката.

