БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦПВК победи Славия като гост в мач от НВЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

За ЦПВК това е 8-ма победа за сезона и те поне временно излязоха на трето място в класирането.

пропускайте срещата славия цпвк нвл жени пряко бнт
Слушай новината

Отборът на ЦСВК победи с 3:1 гейма като гост Славия в поредна среща от 11-ия кръг на НВЛ-жени. В отделните части „полицайките“ се наложиха с 19:25, 25:16, 25:17, 25:20.

За ЦПВК това е 8-ма победа за сезона и те поне временно излязоха на трето място в класирането. Славия остава на 8-ма позиция с 4 победи и 7 загуби до момента. Лидер в класирането е Марица. Пловдивчанки са с един загубен гейм от 11 мача.

В друга среща от кръга Левски спечели срещу Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:11, 25:16, 25:18). "Сините" записаха девета победа в НВЛ.

Състезателките на старши треньора Денислав Димитров доминираха тотално, а развоят на срещата му позволи да пусне в игра почти всички момичета. Единствено капитанът Славина Колева получи почивка.

Най-резултатна стана Габриела Найденова с 14 точки (4 аса). Елена Коларова направи 6 успешни блокади и завърши с 9 точки.

Свързани статии:

Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Славия ще се бори за 5-6 място в класирането, призна треньорът.
Чете се за: 01:17 мин.
Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата
Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата
Старши треньорът на ЦПВК иска волейболистките й да пренесат формата...
Чете се за: 01:32 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
3
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
4
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Температурата в Москва падна под минус 20°
6
Температурата в Москва падна под минус 20°

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Български волейбол

Левски спечели убедително гостуването си на Дея спорт в женския волейболен елит
Левски спечели убедително гостуването си на Дея спорт в женския волейболен елит
НВЛ: ЦСКА - Берое (ГАЛЕРИЯ) НВЛ: ЦСКА - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Моника Берова: Не издържахме психически Моника Берова: Не издържахме психически
Чете се за: 01:07 мин.
Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Чете се за: 01:17 мин.
Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване? Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване?
Чете се за: 12:55 мин.
Общество
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ