ЦПВК победи Славия като гост в мач от НВЛ

Отборът на ЦСВК победи с 3:1 гейма като гост Славия в поредна среща от 11-ия кръг на НВЛ-жени. В отделните части „полицайките“ се наложиха с 19:25, 25:16, 25:17, 25:20.



За ЦПВК това е 8-ма победа за сезона и те поне временно излязоха на трето място в класирането. Славия остава на 8-ма позиция с 4 победи и 7 загуби до момента. Лидер в класирането е Марица. Пловдивчанки са с един загубен гейм от 11 мача.

В друга среща от кръга Левски спечели срещу Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:11, 25:16, 25:18). "Сините" записаха девета победа в НВЛ.

Състезателките на старши треньора Денислав Димитров доминираха тотално, а развоят на срещата му позволи да пусне в игра почти всички момичета. Единствено капитанът Славина Колева получи почивка.

Най-резултатна стана Габриела Найденова с 14 точки (4 аса). Елена Коларова направи 6 успешни блокади и завърши с 9 точки.