БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Волейболистката на ЦПВК изрази надежда, че отборът ще покаже още по-добра игра в предстоящите мачове.

деница ангелова доволна съм себе важна победата
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Волейболистката на ЦПВК Деница Ангелова бе най-резултатна при успеха на отбора над Славия с 3:1 гейма.

Централна блокировачка вярва, че победата ще даде самочувствие на отбора за предстоящите изпитания.

"Чувствам се доволна от себе си, но важна е победата. Победата дава самочувствие. Славия е опонент, който никога не сме подценявали, защото винаги могат да ни изиграят шега. В началото имахме трудности, но ги преодоляхме. Надявам се в следващите мачове да са по-добре", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Към интервюто се присъедини наставничката на отбора Цветанова, която използва възможността да посвети победата на треньора Васил Господинов, който тази седмица празнува 90-годишен юбилей.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

ЦПВК победи Славия като гост в мач от НВЛ
ЦПВК победи Славия като гост в мач от НВЛ
За ЦПВК това е 8-ма победа за сезона и те поне временно излязоха на...
Чете се за: 01:05 мин.
#ВК ЦПВК #Деница Ангелова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
3
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
4
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Температурата в Москва падна под минус 20°
6
Температурата в Москва падна под минус 20°

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Видео

Спортни новини 31.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 31.01.2026 г., 20:50 ч.
Моника Берова: Не издържахме психически Моника Берова: Не издържахме психически
Чете се за: 01:07 мин.
Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Чете се за: 01:17 мин.
Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата Евелица Цветанова: Уверена съм във възможностите на момичетата
Чете се за: 01:32 мин.
Малена Замфирова отпадна на осминафиналите в Рогла Малена Замфирова отпадна на осминафиналите в Рогла
Чете се за: 01:27 мин.
Спортни новини 31.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.01.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване? Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване?
Чете се за: 12:55 мин.
Общество
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ