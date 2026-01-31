Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата

Волейболистката на ЦПВК Деница Ангелова бе най-резултатна при успеха на отбора над Славия с 3:1 гейма.

Централна блокировачка вярва, че победата ще даде самочувствие на отбора за предстоящите изпитания.

"Чувствам се доволна от себе си, но важна е победата. Победата дава самочувствие. Славия е опонент, който никога не сме подценявали, защото винаги могат да ни изиграят шега. В началото имахме трудности, но ги преодоляхме. Надявам се в следващите мачове да са по-добре", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Към интервюто се присъедини наставничката на отбора Цветанова, която използва възможността да посвети победата на треньора Васил Господинов, който тази седмица празнува 90-годишен юбилей.

Вижте цялото интервю във видеото.