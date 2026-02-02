Калоян Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран

БСП е изправена пред „скок на дължина от място“, а не със засилка – така Калоян Паргов описа ситуацията преди предстоящия Конгрес на партията. Заместник-председателят на социалистите потвърди, че има номинации за лидерския пост, но подчерта, че по-важният въпрос е дали БСП ще успее да прескочи парламентарната бариера и да излезе обединена от Конгреса. Паргов беше категоричен, че Атанас Зафиров няма да бъде преизбран и че новият председател ще поеме тежка отговорност в условия на липса на време, вътрешни проблеми и необходимост от дълбока организационно-политическа промяна.

На въпрос дали има номинации за лидерския пост и дали ще се включи лично в тази битка, Паргов отговори:

Калоян Паргов, заместник-председател на БСП: "Имам номинации. Не ги броя, защото повече ме интересуват две неща. На първо място – дали БСП ще може да прескочи парламентарната бариера. По аналогия с леката атлетика има една дисциплина – скок на дължина от място. Рекордът от 1968 година е 3,73 м. Неслучайно го казвам, защото всеки един от потенциалните кандидати, които са номинирани, без значение кой ще остане и кой ще играе, има своите плюсове и минуси. Нормално, човешко. Но трябва да е ясно, че Конгресът, когото и да избере, това наистина ще бъде скок от място, а не със засилка – друга дисциплина, тъй като няма да има време. Тоест, председателят още от първата минута, който и да е той, ще трябва да тръгне да организира избори. И то преди още да може да си сформира екипа. А това е много тежка работа. Тежко му на този, който бъде избран. Короната не е тежка – короната носи отговорност. И големият проблем е, че БСП досега трудно излиза обединена от конгресите. Аз неслучайно използвам тази метафора рано-рано в понеделник, за да бия една камбана, че ако този Конгрес, който вече е неизбежен, а моят аргумент да го отложим беше страхът да не се окажем в ситуация на скок на дължина от място, а не със засилка."

Паргов е категоричен, че Зафиров няма да бъде преизбран.

"Не можем да преизберем стария председател, тъй като стана ясно, че старият председател отива в историята. След като Националният съвет поиска Конгрес, с дневен ред гласуване на оставката на стария председател, очевидно това е настроение и в Конгреса, който се очаква да се проведе, т.е. третата точка, свързана с избор на нов председател, ще бъде валидна и ще бъде реализирана." "Оттук нататък въпросът е дали от този Конгрес – и това е по-важното – БСП може заедно да тръгне по пътя на преодоляване на това препятствие: скок на дължина от място."

Нито един от потенциалните кандидати не би могъл да бъде наследник и продължител на политиката на Зафиров, подчерта Паргов.