ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Калоян Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
БСП е изправена пред „скок на дължина от място“, а не със засилка – така Калоян Паргов описа ситуацията преди предстоящия Конгрес на партията. Заместник-председателят на социалистите потвърди, че има номинации за лидерския пост, но подчерта, че по-важният въпрос е дали БСП ще успее да прескочи парламентарната бариера и да излезе обединена от Конгреса. Паргов беше категоричен, че Атанас Зафиров няма да бъде преизбран и че новият председател ще поеме тежка отговорност в условия на липса на време, вътрешни проблеми и необходимост от дълбока организационно-политическа промяна.

На въпрос дали има номинации за лидерския пост и дали ще се включи лично в тази битка, Паргов отговори:

Калоян Паргов, заместник-председател на БСП: "Имам номинации. Не ги броя, защото повече ме интересуват две неща. На първо място – дали БСП ще може да прескочи парламентарната бариера. По аналогия с леката атлетика има една дисциплина – скок на дължина от място. Рекордът от 1968 година е 3,73 м. Неслучайно го казвам, защото всеки един от потенциалните кандидати, които са номинирани, без значение кой ще остане и кой ще играе, има своите плюсове и минуси. Нормално, човешко. Но трябва да е ясно, че Конгресът, когото и да избере, това наистина ще бъде скок от място, а не със засилка – друга дисциплина, тъй като няма да има време. Тоест, председателят още от първата минута, който и да е той, ще трябва да тръгне да организира избори. И то преди още да може да си сформира екипа. А това е много тежка работа. Тежко му на този, който бъде избран. Короната не е тежка – короната носи отговорност. И големият проблем е, че БСП досега трудно излиза обединена от конгресите. Аз неслучайно използвам тази метафора рано-рано в понеделник, за да бия една камбана, че ако този Конгрес, който вече е неизбежен, а моят аргумент да го отложим беше страхът да не се окажем в ситуация на скок на дължина от място, а не със засилка."

Паргов е категоричен, че Зафиров няма да бъде преизбран.

"Не можем да преизберем стария председател, тъй като стана ясно, че старият председател отива в историята. След като Националният съвет поиска Конгрес, с дневен ред гласуване на оставката на стария председател, очевидно това е настроение и в Конгреса, който се очаква да се проведе, т.е. третата точка, свързана с избор на нов председател, ще бъде валидна и ще бъде реализирана."

"Оттук нататък въпросът е дали от този Конгрес – и това е по-важното – БСП може заедно да тръгне по пътя на преодоляване на това препятствие: скок на дължина от място."

Нито един от потенциалните кандидати не би могъл да бъде наследник и продължител на политиката на Зафиров, подчерта Паргов.

"Защото тази политика беше за един отрязък от време, за един преходен период, след края на дългото царуване, управление на Корнелия Нинова, с всички последващи тежести, които изпита партията. Слушам "радикална промяна". Вчера чух и „дълбока промяна“. Всяка промяна е процес и изисква време. Вие виждате, че за една година този преход от управлението на Нинова към нещо различно не можа да се случи в пълния си обем. Това е другият риск. Тоест въпросът е не само как да оправиш част от проблемите наследени, въпросът е да стегнеш и партията в организационно-политическо състояние, което не е добро. Това не успя управлението на Атанас Зафиров. Не стигна време – от парламентарни питания, от парламентарни битки, от Министерски съвети. Това не е въпросът за контрол. Това е процес на организационно-политическо възраждане, което означава, че структурите трябва да бъдат в кондиция. Това означава, че трябва да им се обръща повече внимание, а уви това не се случи. Наред с голямата тема в БСП от 35 години за нашата идеология – ние се наричаме социалистическа партия, а де факто сме социалдемократическа. Ако трябва да се преименуваме на БСДП?"

Вижте целия разговор във видеото

