Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората?

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 03:12 мин.
Първи работен ден с разплащане само в евро - как се справят хората?
Българският лев официално излезе от обращение и гражданите вече се разплащат единствено с евро. Как се справят търговците и потребителите в югозападната част на страната и има ли нарушения при приемането на новата валута?

"Нашата работа ще приключи тогава, когато сме абсолютно сигурни, че всеки гражданин е разбрал и е свикнал с новата парична единица. Вече втори ден нашата парична единица е еврото, днес е първият работен ден, и се надявам процесът, който вървеше през последните седмици, да продължи и днес", коментира областният управител на Благоевград Георги Динев.

Проверка на екипа на БНТ в малките населени места на област Благоевград показа, че преминаването към еврото е минало сравнително спокойно. Местните жители се адаптираха бързо, а търговците отчитат, че клиентите вече плащат само в евро.

"Ще свикнем с тех, много са лъскави и ние не можем да ги разпознаеме кое е левче, кое е 50. Ще свикнеме, нямаме избор."

"Взимаме от банкомата и почваме да пазаруваме".

"Аз съм ги оправила, само 10 стотинки имам от старато, другото е в евро."

"Хората вече от 4–5 дни са изчистили левовете и всичко се плаща в евро. Не се притесняват, че цените са в новата валута. Процесът мина спокойно, няма ексцесии, няма тюхкане“, споделиха местни търговци.

"Няма да имаме двойна каса, няма да смятаме непрекъснато в двете валути, работата се улеснява", отбелязва друг търговец.

Динев уточни, че двойното изписване на цените – лев и евро – ще се запази още шест месеца, за да улесни гражданите.

"Голямото предизвикателство сега е как държавата и институциите ще се справят с евентуално спекулативно повишаване на цените. Към момента, макар и трудно, процесът се осъществява. Провеждаме ежеседмични областни координационни центрове с пълен синхрон с националния, за да следим стриктно спазването на правилата", посочи Динев.

Областният управител допълни:

„Фрапиращи случаи на необосновано повишаване на цените няма. От 250 извършени проверки в област Благоевград само 58 нарушения бяха констатирани, което е под очаквания процент. Проверки ще продължат, а гражданите могат да подават сигнали при нарушения.“

Така преминаването към еврото започва плавно, с готовност на институциите да реагират и с активното участие на потребителите, за да се гарантира стабилен преход към новата валута.

#само в евро #първи работен ден #България и еврото

